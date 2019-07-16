Nova frente fria pode trazer chuva ao Espírito Santo

A manhã de terça-feira (16) será de poucas nuvens e calor no Estado até o final da manhã. Com a aproximação da frente fria no período da tarde, há possibilidade de chuva fraca à noite por toda a metadecapixaba. Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 16º C e a máxima de 34º C. Já na região Serrana, nas regiões mais elevadas, a mínima será de 14º C e a máxima de 29º C.