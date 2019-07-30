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Previsão do tempo

Nova frente fria chega no fim de semana no ES

No final de semana, uma nova frente fria se aproxima e pode trazer chuva para algumas regiões do ES, inclusive para a Grande Vitória, conforme explica o Climatempo
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

30 jul 2019 às 14:48

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 14:48

Inverno Crédito: Nestor Muller
A semana deve ser de sol no Espírito Santo, como diz a previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Apesar das manhãs frescas de inverno, os dias deve se manter ensolarados pelo menos até a próxima sexta-feira (2), mas as temperaturas chegam devagar aos 30°C.
No final de semana, uma nova frente fria se aproxima e pode trazer chuva para algumas regiões do ES, inclusive para a Grande Vitória, conforme explica o Climatempo.
PREVISÃO DA SEMANA
Terça-feira (30)
Esta terça-feira tem predomínio de sol em todo o ES, sem previsão de chuva. A temperatura durante o dia aumenta um pouco em todas as regiões capixabas. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral sul do Estado.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima esperada é de 15 °C e máxima de 27 °C. Nas demais regiões do ES, predomínio de sol, sem chuva e temperaturas também não atingem a casa dos 30°C.
Quarta-feira (31)
Nesta quarta-feira (31) o capixaba deve ter mais um dia com predomínio de sol em todo o Estado, sem previsão de chuva e a temperatura diurna continuar aumentando um pouco mais em todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória, mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas outras regiões, predomínio de sol, sem chuva e a temperatura aumenta, sendo a mínima esperada nas regiões mais altas do ES 10°C e a máxima de 30°C
Quinta-feira (1°)
A previsão se mantém e a quinta-feira (1°) tem o dia predominantemente de sol em todo o Espírito Santo. Ainda não há previsão de chuva. Podem ocorrer algumas rajadas de vento no litoral da Região Sul.
Na Grande Vitória, temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C. Em todas as outras regiões, predomínio de sol, sem chuva e dia quente
Sexta-feira (2)
Fechando a semana, a sexta-feira deve ser ensolarada no ES. Não há previsão de chuva. Podem ocorrer algumas rajadas de vento no litoral da Região Sul e da Grande Vitória.
NOVA FRENTE FRIA
Já com a chegada do final de semana, outro instituto meteorológico, o Climatempo, afirma que uma nova frente fria se aproxima do Estado e espalha muitas nuvens, que podem provocar pancadas de chuva isoladas, com raios, na região Sul e na região da Grande Vitória. A temperatura diminui nesses pontos do ES, já nas demais áreas, o sol predomina e não chove.
No domingo (4), o tempo deve ser chuvoso na maioria da áreas capixabas. A temperatura cai e o ventos sopram moderados sobre o estado.
 

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