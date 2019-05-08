Norovírus: como é transmitido e quais são os sintomas

Norovírus Crédito: Divulgação

reunião da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na manhã desta terça-feira (7). Até então, apenas a bactéria E.Coli havia sido apontada como causadora dos casos. O surto de infecção intestinal na creche particular Praia Baby, na Praia da Costa, em Vila Velha, também foi provocado por um vírus, o norovírus. A informação foi repassada pela força-tarefa formada por autoridades de Saúde em. Até então, apenas a bactéria E.Coli havia sido apontada como causadora dos casos.

Segundo o virologista Tulio Machado Fumian, pesquisador do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental da Fiocruz, o norovírus é comum e a diarreia provocada por ele dura de dois a três dias. É um vírus muito contagioso: hoje no mundo é estimado que a cada cinco casos de diarreia aguda, um é causado por norovírus. A diferença dele é que, além de diarreia, é muito comum que cause vômito.

Onde esse vírus é mais comum?

Ele é facilmente disseminado e é muito implicado em surtos, principalmente em ambientes fechados como navios de cruzeiro, creche, hospitais, asilos, casas de repouso, ou seja, ambientes fechados com muita gente confinada.

Como é a transmissão?

A infecção inicial pode ser pelo consumo de água ou alimento contaminado, provavelmente porque alguém infectado manipulou o alimento antes de servir, principalmente alimentos servidos crus. Esses alimentos servem como fonte primária de infecção. Mas no caso de criança, também acontece infecção de pessoa para pessoa pela rota fecal-oral.

O vírus é excretado pelas fezes. Se a pessoa infectada tiver contato com as fezes e depois com uma maçaneta, por exemplo, ela também será uma fonte de transmissão. Quando a pessoa está infectada, ela excreta bilhões de partículas do norovírus e é sabido que poucas partículas já são capazes de iniciar uma infecção. Então uma pessoa doente pode passar o vírus para milhares de pessoas.

Quanto tempo o vírus sobrevive no meio ambiente?

Alguns estudos apontam que o vírus pode ficar até cinco dias no meio ambiente. O vírus fica estável no meio ambiente mas, diferente da bactéria, ele não se multiplica fora do corpo.

Após o fim dos sintomas, a pessoa continua transmitindo o vírus?

Em geral, pessoas infectadas continuam excretando vírus de três a cinco dias depois que os sintomas acabam. Por isso é importante que alguém que trabalhe em cozinha e que teve diarreia, não voltar ao trabalho imediatamente depois que acabarem o sintomas.

Após a infecção, em quanto tempo começam os sintomas?

Os sintomas começam a se desenvolver entre 24 a 48 horas.

É preciso procurar um serviço médico?

A maior preocupação da diarreia é a desidratação, que causa os casos graves. Por isso é importante acompanhar a evolução das crianças com atenção. Quanto aos adultos, a infecção é auto limitada, a pessoa só precisa de hidratação e repouso. Em crianças, se os sintomas ficarem graves, é importante ir ao médico fazer hidratação oral ou intravenosa.

Como se prevenir?

Lavar as mãos com água e sabão e ter cuidados de afastar pessoas, principalmente que trabalham em cozinha, que estiverem contaminadas. Limpar as mãos com álcool em gel não é eficaz.

No caso de surtos, é importante sempre descontaminar o ambiente com água sanitária. Porque só o álcool não resolve. Também é importante afastar as pessoas, manter crianças infectadas fora da creche por alguns dias para evitar que infecte outras pessoas.

Como o vírus age no corpo?

Ele infecta células do intestino e, durante a replicação, mata essas células responsáveis pela absorção. Por isso temos diarreia.

Há vacina?

Não há vacina por enquanto, mas alguns pesquisadores estão trabalhando nessa questão. Esse vírus muda muito, então estudos dizem que se existir vacina nos próximos anos ela vai ter que ser atualizada a cada dois ou três anos, assim como acontece com a vacina da gripe.