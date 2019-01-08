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Vila Velha e Serra

Ônibus voltam a circular normalmente em Vila Velha

Quase 400 ônibus deixaram de circular e 776 profissionais aderiram à paralisação
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 jan 2019 às 16:11

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 16:11

Ônibus parados na garagem da viação Praia Sol: cobradores e motoristas alegaram atraso de salário Crédito: Caíque Verli
Por volta das 13h50, os ônibus da Viação Praia Sol, em Vila Velha, voltaram a circular nas ruas. A empresa foi a última, das três alvos de manifestação de rodoviários nesta terça-feira (08), a retomar a operação. Com o movimento, 67 linhas de ônibus ficaram sem circular na Grande Vitória por mais de nove horas na manhã desta terça-feira (08). Motoristas e cobradores cruzaram os braços às 3h30 em protesto contra o atraso de salário nas viações Praia Sol e Vereda Transportes, em Vila Velha, e Serramar, na Serra. A Viação Grande Vitória também foi alvo de manifestação, mas o movimento não durou muito porque a empresa pagou o salário durante a madrugada mesmo.
Quase 400 ônibus deixaram de circular e 776 profissionais aderiram à paralisação. Os passageiros mais afetados foram os da região de Terra Vermelha, em Vila Velha, e toda a área de balneários da Serra, como Jacaraípe, Manguinhos, Carapebus. 
Os manifestantes afirmaram que só receberam 60% do salário no dia certo, o que motivou a paralisação. Valdecir Laurindo, que é diretor do Sindicado dos Rodoviários, afirma que esse é um problema recorrente. "Agora mesmo no Natal, os trabalhadores ficaram sem receber. Só foram receber no dia 28. Ninguém passa fiado nessa roleta. Já que é um consórcio, por que uma empresa não ajuda a outra? Por que umas pagam e outras não? Teve empresa que pagou desde sexta-feira (03). E os juros do cartão de crédito do trabalhador? O aluguel? As contas? Quem vai pagar?", questionou o sindicalista.
> Lista com nome de rodoviários parados gera confusão em empresa
Segundo o jurídico do Sindicato dos Rodoviários, o sábado, para fins de pagamento, é considerado dia útil e, portanto, o salário tinha que ter sido depositado até segunda-feira. Um cobrador que atua há 17 anos na área e não quis se identificar disse que alguns colegas passaram o fim de ano com muita dificuldade por causa dos atrasos.  "É difícil passar o natal sem dinheiro na conta. Você quer comprar alguma coisa para os filhos e fica em uma situação constrangida", afirmou.
Em nota, o sindicato que representa as empresas de ônibus, o GVBus, lamentou a postura do Sindicato dos Rodoviários. De acordo com o GVBus, os sindicalistas surpreenderam a população e as empresas ao realizarem uma paralisação sem se preocuparem em informar os passageiros previamente, como prevê a lei de greve. Já a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) disse que adotou medidas operacionais para garantir a operação das linhas troncais, que são mais demandadas, com o remanejamento de veículos do consórcio operador.

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