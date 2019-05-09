Ônibus fica destruído após incêndio em Cariacica

Um ônibus, da linha 708 (T. de Itacibá/Porto Novo), ficou totalmente destruído após um incêndio ocorrido na rua São João, no Bairro, em, na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 17 horas. A suspeita inicial, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é de que o veículo apresentou um problema mecânico.

À reportagem, testemunhas contaram que o coletivo estava a 100 metros do ponto final, quando começou a pegar fogo na altura do motor. Quatro passageiros, que estavam no veículo, perceberam o incêndio e tentaram sair do ônibus, mas as portas estavam travadas. Com o uso da força, eles conseguiram sair.