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Porto Novo

Ônibus fica destruído após incêndio em Cariacica

A suspeita inicial, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é de que o veículo apresentou um problema mecânico

Publicado em 

08 mai 2019 às 21:36

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 21:36

Ônibus ficou destruído devido ao incêndio Crédito: Gabriela Ribetti | TV Gazeta
Um ônibus, da linha 708 (T. de Itacibá/Porto Novo), ficou totalmente destruído após um incêndio ocorrido na rua São João, no Bairro Porto Novo, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 17 horas. A suspeita inicial, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é de que o veículo apresentou um problema mecânico.
> Incêndio destrói lojas em prédio histórico na região do Parque Moscoso
À reportagem, testemunhas contaram que o coletivo estava a 100 metros do ponto final, quando começou a pegar fogo na altura do motor. Quatro passageiros, que estavam no veículo, perceberam o incêndio e tentaram sair do ônibus, mas as portas estavam travadas. Com o uso da força, eles conseguiram sair. 
Logo no início do incêndio, moradores ajudaram a combater a chamas, mas foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que esteve no local.  "Foi muito rápido. Em 20 minutos o ônibus pegou fogo em tudo, nos fios do poste também", disse o morador, Alexandre Souza, de 30 anos. 
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