Ônibus do Transcol desgovernado derruba portão de terminal na Serra

Um ônibus do sistema Transcol interditou duas pistas da Avenida Eudes Scherrer de Souza, na Serra, após o motorista perder o controle da direção, bater e derrubar um dos portões do Terminal de Laranjeiras. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (06) e ninguém ficou ferido.
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De acordo com a Guarda Municipal, o coletivo ficou atravessado na via até 18h, aproximadamente, atrapalhado o fluxo de veículos para quem seguia no sentido BR 101.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que a empresa responsável pelo ônibus vai investigar as causas do acidente.