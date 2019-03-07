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Acidente

Ônibus do Transcol desgovernado derruba portão de terminal na Serra

O coletivo está atravessado na avenida Eudes Scherrer de Souza e atrapalha o fluxo de veículos para quem segue no sentido BR 101; trânsito flui com retenções em uma pista
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

06 mar 2019 às 21:18

Publicado em 06 de Março de 2019 às 21:18

Ônibus fica atravessado na pista após derrubar portão do Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução
Um ônibus do sistema Transcol interditou duas pistas da Avenida Eudes Scherrer de Souza, na Serra, após o motorista perder o controle da direção, bater e derrubar um dos portões do Terminal de Laranjeiras. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (06) e ninguém ficou ferido.
VEJA VÍDEO
De acordo com a Guarda Municipal, o coletivo ficou atravessado na via até 18h, aproximadamente, atrapalhado o fluxo de veículos para quem seguia no sentido BR 101
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que a empresa responsável pelo ônibus vai investigar as causas do acidente.
> Trio elétrico derruba poste sobre carro e fere foliões em Piúma

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