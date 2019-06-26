Ônibus do Transcol com ar-condicionado serão entregues nesta quarta (26)

Vinte ônibus do sistema Transcol que possuem ar-condicionado e Wi-fi serão entregues pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) nesta quarta-feira (24). A cerimônia ocorrerá na Praça do Papa, em Vitória, a partir das 14h.
Estarão presentes o governador Renato Casagrande, o secretário da pasta Fábio Damasceno, o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) Raphael Trés e representantes das empresas e montadoras.
A medida faz parte da renovação da frota dos coletivos, anunciada em janeiro por Casagrande. A proposta é, que até o final do ano, sejam entregues 100 unidades com refrigeração, sendo 20 a cada mês e que, em 2022, 1 mil dos 1.400 veículos sejam renovados. Desses, 600 com ar condicionado.
Os novos ônibus farão as linhas troncais - circulação entre os terminais rodoviários - devido ao maior tempo de viagem e a movimentação de pessoas. O objetivo é melhorar a qualidade do transporte público e trazer mais conforto e segurança aos passageiros.
Questionada se a mudança traria o aumento da passagem, a Setop negou e disse ainda que o reajuste acontecerá anualmente, como previsto em contrato.