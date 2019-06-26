Ônibus do Transcol com ar-condicionado serão entregues nesta quarta (26)

Transcol com ar-condicionado Crédito: Divulgação

A medida faz parte da renovação da frota dos coletivos, anunciada em janeiro por Casagrande. A proposta é, que até o final do ano, sejam entregues 100 unidades com refrigeração, sendo 20 a cada mês e que, em 2022, 1 mil dos 1.400 veículos sejam renovados. Desses, 600 com ar condicionado.

Os novos ônibus farão as linhas troncais - circulação entre os terminais rodoviários - devido ao maior tempo de viagem e a movimentação de pessoas. O objetivo é melhorar a qualidade do transporte público e trazer mais conforto e segurança aos passageiros.

Questionada se a mudança traria o aumento da passagem, a Setop negou e disse ainda que o reajuste acontecerá anualmente, como previsto em contrato.