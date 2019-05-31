Ônibus do Transcol atinge casa em Cariacica

Um ônibus do sistema Transcol colidiu contra um muro de uma casa na Rua Vistamar, no bairro de mesmo nome, em Cariacica, por volta das 13h30 desta sexta-feira (31). Segundo informações da Polícia Militar, somente o motorista estava no coletivo. Ele foi socorrido com ferimentos na perna pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital.
A Defesa Civil municipal foi acionada para verificar a estrutura do imóvel.
De acordo com nota da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o veículo em questão não apresentou problemas nas três últimas vistorias realizadas, sendo a mais recente no mês de abril deste ano. A Companhia oficiará o consórcio operador para apurar as circunstâncias do acidente e quais as medidas foram adotadas.
Acionada pela reportagem, o GVBus informou que o motorista do coletivo teria perdido o controle do veículo após se queimar com água quente que teria jorrado de uma das mangueiras o radiador. Ele teve queimaduras leves, foi socorrido e passa bem. O sindicado disse ainda que a empresa responsável pelo ônibus está apurando as causas do acidente e já entrou em contato com o dono do imóvel para providenciar os reparos necessários.
Veja mais fotos