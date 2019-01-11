Navios da Marinha abertos para visitação neste fim de semana em Vitória

Três pequenos navios da Marinha do Brasil estarão abertos para visitação pública no Porto de Vitória neste fim de semana, especificamente no sábado (12) e domingo (13).
As embarcações "Aspirante Nascimento", "Guarda-Marinha Jansen" e "Guarda Marinha Brito" são classificadas como "aviso de instrução", que é o nome dado aos navios de pequeno porte da corporação utilizados para treinamento aos Aspirantes a Oficiais.
A visitação é gratuita e o acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.
SERVIÇO
O que: Visitação pública em navios da Marinha do Brasil;
Quando: nos dias 12 e 13 de janeiro;
Onde: no Porto de Vitória; o acesso será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta;
Horário: de 13h às 17h.
