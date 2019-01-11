Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Navios da Marinha abertos para visitação neste fim de semana em Vitória
Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 18:06

Lais Magesky

Embarcações que estarão abertas para visitação Crédito: Marinha do Brasil
Três pequenos navios da Marinha do Brasil estarão abertos para visitação pública no Porto de Vitória neste fim de semana, especificamente no sábado (12) e domingo (13).
As embarcações "Aspirante Nascimento", "Guarda-Marinha Jansen" e "Guarda Marinha Brito" são classificadas como "aviso de instrução", que é o nome dado aos navios de pequeno porte da corporação utilizados para treinamento aos Aspirantes a Oficiais.
A visitação é gratuita e o acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.
SERVIÇO
O que: Visitação pública em navios da Marinha do Brasil;
Quando: nos dias 12 e 13 de janeiro;
Onde: no Porto de Vitória; o acesso será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta;
Horário: de 13h às 17h.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Porto de Vitória Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados