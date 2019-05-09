Navios da Marinha abertos para visitação em Vitória

Para quem tem curiosidade de conhecer um navio bem de pertinho, quatro embarcações da Marinha do Brasil estarão abertas para visitação no dia 11 e 12 de maio, das 14h às 17 horas, no Porto de Vitória.
Os navios "Fragata Greenhalgh", "Fragata Constituição", "Fragata Independência" e "Navio de Desembarque de Carros de Combate Almirante Saboia" vão chegar à Capital na próxima sexta-feira (10).
A visitação é gratuita e o acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.