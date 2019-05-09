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Quatro embarcações

Navios da Marinha abertos para visitação em Vitória

A visitação, que é gratuita, acontece nos dias 11 e 12 de maio, das 14h às 17 horas, no Porto de Vitória
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

09 mai 2019 às 19:56

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 19:56

Navio "Fragata Constituição" estará aberto para visitação Crédito: Reprodução
Para quem tem curiosidade de conhecer um navio bem de pertinho, quatro embarcações da Marinha do Brasil estarão abertas para visitação no dia 11 e 12 de maio, das 14h às 17 horas, no Porto de Vitória.
Os navios "Fragata Greenhalgh", "Fragata Constituição", "Fragata Independência" e "Navio de Desembarque de Carros de Combate Almirante Saboia" vão chegar à Capital na próxima sexta-feira (10).
A visitação é gratuita e o acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.
> Maior livraria flutuante do mundo vai atracar em Vitória

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