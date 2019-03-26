Navio estrangeiro atraca em Vitória com corpo de tripulante

Um navio que atracou no Porto de Vitória no final da tarde desta terça-feira (26) carregava, a bordo, o corpo de um tripulante, morto na manhã desta segunda-feira (25). A informação foi confirmada pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). O navio Ice River tem bandeira das Ilhas Marshall.
A embarcação saiu do Porto de San Antônio Este, na Argentina, com destino final a Wilmington, nos EUA. O navio desviou a rota e atracou no Cais Comercial de Vitória, no berço 01, justamente para a remoção do tripulante que morreu a bordo nesta segunda (25). O homem foi identificado como Leonid Scerbak, de 62 anos, e era de nacionalidade lituana. As causas da morte não foram divulgadas.
De acordo com a Codesa, os trâmites legais estão sendo tratados pela agência marítima responsável pela embarcação, a NAABSA, na condição de agente do armados — dono do navio — e as autoridades brasileiras competentes. A remoção do corpo será feito pela Polícia Civil e demais providências serão tomadas pela Polícia Federal.