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Morte a bordo

Navio estrangeiro atraca em Vitória com corpo de tripulante

De acordo com a Codesa, o navio desviou a rota e atracou no berço 01 do Cais Comercial do Porto de Vitória para a remoção do tripulante que morreu a bordo na manhã desta segunda-feira (25)

Publicado em 26 de Março de 2019 às 20:57

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 mar 2019 às 20:57
O Ice River atracou no Porto de Vitória na tarde desta terça-feira (26) Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um navio que atracou no Porto de Vitória no final da tarde desta terça-feira (26) carregava, a bordo, o corpo de um tripulante, morto na manhã desta segunda-feira (25). A informação foi confirmada pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). O navio Ice River tem bandeira das Ilhas Marshall.
> Navio com escala em Vitória que afundou transportava supercarros
A embarcação saiu do Porto de San Antônio Este, na Argentina, com destino final a Wilmington, nos EUA. O navio desviou a rota e atracou no Cais Comercial de Vitória, no berço 01, justamente para a remoção do tripulante que morreu a bordo nesta segunda (25). O homem foi identificado como Leonid Scerbak, de 62 anos, e era de nacionalidade lituana. As causas da morte não foram divulgadas.
> Área do Porto de Vitória é arrematada por R$ 165 milhões
De acordo com a Codesa, os trâmites legais estão sendo tratados pela agência marítima responsável pela embarcação, a NAABSA, na condição de agente do armados — dono do navio — e as autoridades brasileiras competentes. A remoção do corpo será feito pela Polícia Civil e demais providências serão tomadas pela Polícia Federal. 

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