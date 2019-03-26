Navio estrangeiro atraca em Vitória com corpo de tripulante

A embarcação saiu do Porto de San Antônio Este, na, com destino final a Wilmington, nos EUA. O navio desviou a rota e atracou no Cais Comercial de, no berço 01, justamente para a remoção do tripulante que morreu a bordo nesta segunda (25). O homem foi identificado como Leonid Scerbak, de 62 anos, e era de nacionalidade lituana. As causas da morte não foram divulgadas.