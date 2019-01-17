Na rotina pesada de Suelen, o amor ao carnaval sempre tem espaço

Mirella Falcão, 10, e Suelen Freitas, 25, são a Garotinha e a Garota do Samba da MUG Crédito: Marcelo Prest

A Garota e a Garotinha do Samba da Mocidade Unida da Glória (MUG) têm dois pontos em comum: além do samba, a forma como o ritmo ajudou a perder a timidez. Suelen Freitas, 25, e Mirella Falcão, 10, são as representantes da agremiação.

E não falta força de vontade para demonstrar o amor à escola. Para ir aos ensaios, Suelen precisa se desdobrar. De 9h às 18h, trabalha. Depois? Folga? Não. Vai direto para a faculdade, onde cursa Ciências Contábeis. E a energia para participar do carnaval, vem de onde? “O que me move é o amor pelo samba”, declara.

A sambista, com prazer, concilia a correria de aulas e trabalho com a rotina carnavalesca. “No período letivo, vou aos ensaios do domingo”, diz. O esforço vale a pena: além de ter descoberto a paixão pelo samba, os desfiles também ajudaram a melhorar a capacidade de comunicação. “Eu era muito tímida. Não conseguia nem conversar com as pessoas”, relembrou ela.

O universo do samba foi apresentado para Suelen por meio do pai, que costumava levá-la aos ensaios na quadra. “Ele sempre tinha certo cuidado. Quando criança, não me deixava desfilar. Mas quando tive uma brecha para começar, não saí mais dos desfiles”, diz.

O primeiro foi aos 20 anos, na ala de passista, onde permanece até hoje. “Faço parte do grupo Passista Show, em que represento a escola nos eventos.”

Foi também na MUG que Suelen desenvolveu o samba no pé. “Quando entrei, achei que sabia. Depois vi o que realmente era samba”, diz, aos risos. Suelen conta que a escola tem um projeto para aprender o ritmo, no qual foi integrante. “Eles acolhem muito a comunidade. É aberto ao público. Fui pegando experiência e cheguei onde estou hoje”, conta, com gratidão.

O convite para representar a MUG no concurso Garota do Samba, da TV Gazeta, foi recebido com surpresa e também muita alegria. Suelen relata que ficou muito orgulhosa da escola depositar confiança nela. “Estou muito feliz. Espero representar bem a escola e mostrar meu samba, que hoje é minha arte", relata.

Os planos para o futuro? Na profissão, Suelen responde sem titubear: "Quero me formar e me especializar em auditoria. Na escola, pretendo ficar na ala das passistas até quando puder. E sonho, um dia, ganhar um cargo de destaque”, comenta.

GAROTINHA

A paixão de Mirella pelo samba também tem influência em casa. É que os pais Guilherme Falcão e Michele Spalenza fazem parte da MUG desde 2014 e, em 2015, começaram a desfilar na ala da harmonia. “Ela era muito tímida e após frequentar a quadra isso mudou”, diz a mãe.

Ao receber o convite do diretor da escola, Patrick Rocha, e da coordenadora de passista, Daila Rufino, Mirella ficou radiante. “Fiquei com uma cara de empolgada e muito feliz. Eu quis sair correndo para todo canto. É emocionante representar minha escola de coração”, conta a menina.

A Garotinha do Samba da MUG é consciente: diz que desfilar na avenida é uma diversão maravilhosa, porém que exige muita responsabilidade. Desde os 7 anos, a pequena sambista sai na ala das passistas e dá um show na avenida. Sobre o futuro na escola, Mirella mostra o desejo de ser porta-bandeira.