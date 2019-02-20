Mutirões na Pega no Samba

Balé e carnaval dá samba? Não só dá, como é a aposta da Pega do Samba para brigar pelo título do Carnaval de Vitória 2019. E, para que tudo esteja pronto no sinal verde do próximo sábado, a escola conta com a ajuda da comunidade, fazendo mutirões para colocar os últimos detalhes no lugar.

A agremiação de Consolação, na Capital, é a quarta a desfilar no próximo sábado no Grupo Especial e vai homenagear a bailarina Lenira Borges. Um dos carnavalescos responsáveis pelo desfile, Douglas Palluzzo já avisa: o público pode esperar para ver muito samba na ponta do pé, literalmente.

Ao contrário dos outros anos, em 2019, as alas da Pega – como é carinhosamente chamada pela torcida – trabalhará com cores que fogem dos tradicionais azul, vermelho e branco da bandeira da agremiação. Entram em cena cores mais claras, no estilo do balé clássico, sem deixar de lado tons mais vibrantes e cheios de brilho.

“Vamos sair um pouco da paleta que é sempre usada, com as cores da escola. Neste ano, a gente quer um carnaval mais claro, quer brincar com as cores. Esse ano a Pega vai surpreender”, entrega o carnavalesco.

Outra novidade que deve surpreender o público, além de ser uma das apostas da agremiação, é o primeiro setor da escola. Ele será formado por comissão de frente, mestre sala e porta bandeira e primeiro carro alegórico.

“Nesse setor nós vamos focar as grandes surpresas do desfile, então, de cara, já vamos encantar o público do Sambão do Povo”, avisa.

PEGA NO SAMBA

Cores: azul, vermelho e branco

Comunidade: Consolação, Vitória

Fundação: 1976

Presidente: Sandro Rosa

Carnavalescos: Júnior Pernambucano e Douglas Palluzzo

Componentes: 1.230

Alas: 17

Tripé: 1

Carros alegóricos: 4

Rainha de Bateria: Julia Gabriela

Enredo: Lenira Borges: Uma vida para a dança