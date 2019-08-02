Mutirão com advogados oferece atendimento gratuito no Centro de Vitória

Mutirão com advogados oferece atendimentos gratuitos no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um mutirão com cerca de 100 advogados e 80 estagiários vai oferecer atendimentos gratuito em diversas áreas do Direito ao longo desta sexta-feira (2), na Praça Oito, no Centro de Vitória

O evento Plantão Cidadão será realizado de 9h às 17h, com atendimento nas áreas de Direito Trabalhista, Previdenciário, Família, Civil, Direito do Consumidor, Direito Administrativo e Criminal.

Mutirão com advogados vai oferecer atendimentos gratuitos no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

De acordo com o advogado e presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, Luiz Telvio Valim, qualquer pessoa pode ir até a praça e pedir orientações jurídicas durante o plantão.