Musa da Novo Império tem samba no sangue

O samba corre nas veias da candidata da Novo Império, de Vitória, no concurso Garota do Samba . Crystielle Gonçalves Cintra Santos, 16 anos, da ala das passistas, desfila desde os 6 e tem o ritmo no sangue. Cresceu na quadra da escola, acompanhando a mãe, que é diretora de harmonia da agremiação. Teve também muita influência do avô, já morto, que era intérprete da Mocidade da Praia, escola da Praia do Canto, em Vitória.

“Amo o samba e ele está no meu sangue. Desfilar é minha paixão. É, sem dúvida, um dos momentos mais esperados do ano, de entrega e de doação de todo mundo ligado ao samba”, afirmou Crystielle, que está cursando o Ensino Médio.

Se desfilar é um dos sonhos que a jovem já realizou, um outro que ela conquistou é a participação no concurso Garota do Samba. Crystielle lembra que se emocionou quando recebeu o convite para participar. “Foi inexplicável o sentimento. Não sabia se chorava ou se pulava de alegria”, contou a estudante.

A representante da Novo Império, escola de Santo Antônio, Vitória, quer prestar vestibular para o curso de Educação Física. Sempre gostou de esporte, já praticou natação e enxerga nas atividades físicas uma forma de preparo para aguentar a maratona de ensaios e o desafio do desfile no Sambão.

GAROTINHA

Se tem samba correndo nas veias da candidata à Garota do Samba da Nova Império, isso também não falta para a Garotinha do Samba da escola, a pequena Luiza Barcelos de Oliveira, de apenas 5 anos. “Vou ser rainha um dia. Gosto muito da escola”, afirmou Luiza, se antecipando à pergunta que a reportagem faria sobre onde ela gostaria de desfilar na escola quando crescesse.

A família toda praticamente cresceu na escola. Os pais de Luiza tocam na bateria e os três irmãos também não ficam de fora do desfile.

A pequena também já teve sua estreia no Sambão do Povo. Quando tinha 3 anos, encarou o desfile pela primeira vez em um ano em que a escola foi uma das primeiras a entrar no Sambão, antes das 22h, que é o horário limite permitido pela Justiça para crianças com menos de 7 anos desfilarem.

A menina é apaixonada pela escola, segundo a mãe, Elen Carla, professora de 42 anos. “Ela é doida pela escola, ama o samba. Aproveita e se diverte bastante nos ensaios e outros encontros da Novo Império. É até difícil explicar a ela que ela não pode desfilar às vezes por causa do horário”, conta a mãe, que revelou que tentará na Justiça uma autorização para a filha participar do desfile neste ano.

Esse amor pelo carnaval vem passando de geração para geração. A avó de Elen foi baiana, as tias da professora também foram rainhas e, assim, o encanto pela festa vai se eternizando dentro da família. “Incentivo bastante, até porque a agremiação cobra que as crianças se esforcem na escola. E carnaval é cultura, é parte da nossa história”, destaca Elen.

GAROTA DO SAMBA

Crystielle





Altura

1,70 metro

Peso

52 quilos

INÍCIO DO SAMBA

Herança de sangue

A candidata da Novo Império teve forte influência da mãe, que é diretora de Harmonia da escola, e do avô, já morto, que era intérprete de uma outra escola de samba de Vitória. “Está no meu sangue”, disse.

PREPARAÇÃO





Academia

A estudante aposta na musculação para se preparar para o desfile do Carnaval de Vitória. Diz que não faz nenhuma dieta rígida e que apenas controla a boca, evitando “comer besteiras”.

GAROTINHA





5 ANOS

Nasceu e mora em Vitória

INÍCIO DO SAMBA

Família

Desde os 2 anos acompanha a família nos ensaios. Os pais tocam na bateria da agremiação e Luiza já aprendeu a tocar chocalho.

Futuro na escola