Mulher sofre acidente em escada rolante no Aeroporto de Vitória

Uma mulher sofreu um acidente na escada rolante do Aeroporto de Vitória na tarde deste sábado (26). Eram por volta de 18h30 quando a passageira subiu na escada e acabou ficando com um dos pés preso.

De acordo com a Infraero, a passageira Lauricenia Alves de Souza, de 66 anos, foi atendida por uma equipe do posto médico que atua no Aeroporto, imobilizada e encaminhada para um hospital especializado em traumatismo na Serra. Fotos de internautas mostram a mulher sendo transportada em uma maca.

A Infraero informou que a mulher faria uma viagem para Rondônia pela Latam.