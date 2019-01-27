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Susto

Mulher sofre acidente em escada rolante no Aeroporto de Vitória

A passageira foi socorrida por uma equipe médica da Infraero e levada para um hospital na Serra

Publicado em 

26 jan 2019 às 21:09

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 21:09

Uma mulher sofreu um acidente na escada rolante do Aeroporto de Vitória na tarde deste sábado (26). Eram por volta de 18h30 quando a passageira subiu na escada e acabou ficando com um dos pés preso.
De acordo com a Infraero, a passageira Lauricenia Alves de Souza, de 66 anos, foi atendida por uma equipe do posto médico que atua no Aeroporto, imobilizada e encaminhada para um hospital especializado em traumatismo na Serra. Fotos de internautas mostram a mulher sendo transportada em uma maca.
A Infraero informou que a mulher faria uma viagem para Rondônia pela Latam.
 

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