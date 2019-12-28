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Mulher se arrisca em janela de carro e mostra bunda no trânsito em Vitória

Segundo o chefe da Seção de Planejamento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), capitão Sandro de Almeida, uma análise preliminar do vídeo pode indicar a ocorrência de irregularidades e até crimes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 21:47

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 21:47

Duas jovens resolveram "sextar" de forma inusitada, imprudente e perigosa no Centro de Vitória. Elas foram flagradas se arriscando em um carro em movimento: uma ficou com o bumbum para o lado de fora da janela do veículo, levantando a saia e rebolando; já a outra, de biquíni, subiu no teto solar do automóvel, um Hyundai i30.
Segundo o chefe da  Seção de Planejamento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), capitão Sandro de Almeida, uma análise preliminar do vídeo pode indicar a ocorrência de irregularidades e até crimes.
Mulher se arrisca em janela de carro e mostra bunda no trânsito em Vitória
A cena chamou atenção de quem passava pelo Centro, nas proximidades da Avenida Princesa Isabel. O caso aconteceu por volta das 19h desta sexta-feira (27), em um horário de grande movimentação no trânsito. O vídeo foi enviado por telespectador à TV Gazeta. "Elas estavam atrapalhando, prejudicando principalmente os motociclistas. Uma chegou bater leve com o braço em um motoqueiro", relatou o autor da gravação.
O carro era conduzido por um homem, segundo testemunhas. As mulheres seguravam copos nas mãos.
Situações como a de colocar o corpo para fora do carro em movimento, seja pelo teto solar ou pela janela, por exemplo, são tipos de transgressões. "É uma situação que pode caber uma notificação (e resultar em multa)", explica o capitão Sandro de Almeida.
A responsabilidade, nestes casos, é do motorista, o responsável pelo veículo. "Uma situação semelhante à do cinto de segurança, onde o motorista pode ser notificado se os passageiros não o utilizarem", relata o capitão. Ele acrescenta que seria preciso uma avaliação mais detalhada do vídeo para detalhar todas as possíveis transgressões cometidas.

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