Uma mulher foi flagrada quebrando o vidro de um carro e depois ateando fogo no veículo, um JAC J3, na noite desta segunda-feira (3), na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica

O dono do veículo, 58 anos, que não quis se identificar, contou para a reportagem da TV Gazeta que o carro foi destruído pela ex-namorada, de 28 anos. O fato aconteceu entre 22h30 e 23h. Segundo o proprietário, a mulher não aceitava o fim do relacionamento.

Your browser does not support the audio element. Mulher quebra vidro de carro e incendeia veículo do ex em Cariacica

"Me disse várias vezes. Eu vou te dar um prejuízo. Você não vai ficar comigo, não? Eu vou te dar um prejuízo. Eu cheguei em casa, fui fazer um lanche e ouvi o barulho do alarme e já previ. É a doida que tá fazendo isso", contou o dono do veículo sobre as ameaças da ex.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Carro ficou completamente destruído Crédito: Diony Silva

POLÍCIA MILITAR

Segundo a Polícia Militar, o Ciodes foi acionado com informação de que uma mulher, que estaria alterada, quebrou os vidros do veículo e logo após colocou fogo nele, fugindo em seguida.

Ainda de acordo com a PM, os policiais foram ao local e orientaram o proprietário do veículo a registrar o fato na delegacia.

CORPO DE BOMBEIROS ATENDEU A OCORRÊNCIA

O Corpo de Bombeiros Militar informa que, por volta das 23 horas desta segunda, foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo de passeio, em Campo Grande, Cariacica. O solicitante informou que uma mulher estava alterada, quebrou os vidros de um veículo na via, logo após tentou atear fogo e fugiu do local. Ao chegar no local da ocorrência, a guarnição avistou o veículo totalmente em chamas. Foi dado o início ao combate ao incêndio. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. A perícia não foi solicitada.

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