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Mulher morre em acidente na rodovia ES 248, em Linhares

A colisão aconteceu na tarde deste domingo (17)

Publicado em 

17 mar 2019 às 23:29

Publicado em 17 de Março de 2019 às 23:29

Acidente na ES 248, que liga Colatina a Linhares Crédito: Reprodução
Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na rodovia ES 248, em Linhares, próximo a Lagoa Nova. A colisão aconteceu na tarde deste domingo (17), por volta das 17 horas.
> Acidente em Colatina: veículo cai em lagoa e mata uma pessoa
Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima morreu no local. O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado. A equipe socorreu o homem em estado grave, que estava com suspeita de hemorragia interna e foi levado ao hospital Rio Doce, em Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde dele. 

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