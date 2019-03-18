Mulher morre em acidente na rodovia ES 248, em Linhares

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na rodovia ES 248, em Linhares, próximo a Lagoa Nova. A colisão aconteceu na tarde deste domingo (17), por volta das 17 horas.

Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima morreu no local. O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado. A equipe socorreu o homem em estado grave, que estava com suspeita de hemorragia interna e foi levado ao hospital Rio Doce, em Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde dele.