Mulher morre em acidente de moto na Rodovia do Sol, em Guarapari

Uma mulher de 31 anos morreu em um acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari, às 17h25 de domingo (03). Samara Mendonça Dalmásio estava na garupa da moto, que colidiu com a traseira de um veículo na altura do km 63, no sentido Vila Velha. Samara teria sido lançada da motocicleta após a colisão.
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na entrada da comunidade de Taquara do Reino. O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
VELÓRIO E ENTERRO
Na página de Samara no Facebook, um familiar publicou que o corpo está previsto para chegar na Capela Mortuária de Cristóvão Colombo, em Vila Velha por volta das 17h desta segunda (04). O enterro será realizado nesta terça-feira (05) no cemitério de Santa Inês. Ainda não há informação sobre o horário do sepultamento.