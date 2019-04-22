Mulher compra celular e recebe caixa de achocolatado no ES

Mulher recebe caixa de achocolatado no lugar de celular em Santa Maria de Jetibá, município da região serrana do Estado

No processo, transcorrido na 1ª Vara do município, sob responsabilidade do juiz Marcelo Soares Gomes, foram réus a loja virtual que efetuou a venda do celular e a fabricante do produto, que sequer apresentou defesa judicial. A sentença para o caso foi publicada em Diário Oficial no dia 14 de março.