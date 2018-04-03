Mudança na Adalberto Simão Nader foi adiada por seis vezes

Mudanças na Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Vitor Jubini

A mudança no trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, está marcada para acontecer ainda "ao longo da noite" desta segunda-feira (2), segundo informações da prefeitura, por nota. Esse é o quarto adiamento em uma semana e o sexto desde o anúncio de entrega da obra.

Segundo a prefeitura, a pendência é a finalização da sinalização horizontal na via, que estava sendo realizada durante a noite desta segunda-feira (2). Assim que o trabalho for concluído, a mudança de sentido na avenida será efetivada. As duas pistas da avenida antiga terão sentido Fernando Ferrari x Dante Michelini. O sentido oposto será feito apenas pela nova via construída no terreno da Infraero.

A alteração no trânsito na avenida aconteceria, de acordo com as primeiras previsões da prefeitura, no mesmo dia de inauguração no Aeroporto de Vitória, ou seja, na quinta-feira passada, dia 29 de março. No entanto, o órgão voltou atrás e informou que a mudança seria no domingo anterior, dia 25 de março, juntamente com a liberação da via que foi construída no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A liberação não aconteceu no dia 25 e a data foi novamente modificada para o dia 29.

Porém, em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, esclareceu que a prefeitura optou por uma outra data: a última quarta-feira (28), véspera da cerimônia de inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto. A alteração estava marcada para as 18 horas e depois foi alterada para as 22 horas. No entanto, a mudança foi adiada para as 18 horas desta segunda-feira (2), que também não aconteceu.

COMO SERÁ A MUDANÇA

As três faixas que hoje seguem no sentido Fernando Ferrari - Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.

Já para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, os motoristas devem acessar a nova via construída no terreno da Infraero.