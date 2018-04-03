Mudança na Adalberto Simão Nader foi adiada por seis vezes

A mudança no trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, está marcada para acontecer ainda "ao longo da noite" desta segunda-feira (2), segundo informações da prefeitura, por nota. Esse é o quarto adiamento em uma semana e o sexto desde o anúncio de entrega da obra.
Segundo a prefeitura, a pendência é a finalização da sinalização horizontal na via, que estava sendo realizada durante a noite desta segunda-feira (2). Assim que o trabalho for concluído, a mudança de sentido na avenida será efetivada. As duas pistas da avenida antiga terão sentido Fernando Ferrari x Dante Michelini. O sentido oposto será feito apenas pela nova via construída no terreno da Infraero.
A alteração no trânsito na avenida aconteceria, de acordo com as primeiras previsões da prefeitura, no mesmo dia de inauguração no Aeroporto de Vitória, ou seja, na quinta-feira passada, dia 29 de março. No entanto, o órgão voltou atrás e informou que a mudança seria no domingo anterior, dia 25 de março, juntamente com a liberação da via que foi construída no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A liberação não aconteceu no dia 25 e a data foi novamente modificada para o dia 29.
Porém, em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, esclareceu que a prefeitura optou por uma outra data: a última quarta-feira (28), véspera da cerimônia de inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto. A alteração estava marcada para as 18 horas e depois foi alterada para as 22 horas. No entanto, a mudança foi adiada para as 18 horas desta segunda-feira (2), que também não aconteceu.
COMO SERÁ A MUDANÇA
As três faixas que hoje seguem no sentido Fernando Ferrari - Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.
Já para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, os motoristas devem acessar a nova via construída no terreno da Infraero.
Os motoristas poderão acessar o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória por meio de uma grande rotatória. O acesso será permitido tanto para quem sai da Avenida Fernando Ferrari, como quem sai da Avenida Dante Michelini. A rotatória, chamada de cebolão pela Prefeitura de Vitória, também dará acesso aos bairros Mata da Praia e República.