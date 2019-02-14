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Restauro

MPF pede esclarecimentos ao Dnit sobre manutenção da Segunda Ponte

Prazo para que Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes envie resposta é de 10 dias

Publicado em 

14 fev 2019 às 15:52

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 15:52

Segunda Ponte: MP vai investigar falta de manutenção do DER Crédito: Marcelo Prest
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) deu prazo de 10 dias para que o superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasportes no Estado do Espírito Santo (Dnit), Romeu Scheibe Neto, esclareça as providências que serão tomadas pelo órgão para a manutenção e recuperação da Segunda Ponte.
> Segunda Ponte: MP vai investigar falta de manutenção do DER
Segundo o MPF, em 2018, o Dnit informou ao Ministério Público, por meio de dois ofícios, que estava realizando serviços de manutenção, recuperação e conservação na Ponte do Príncipe (Segunda Ponte) por meio de uma empresa especializada, contratada para tal finalidade. No entanto, foi veiculada recentemente na imprensa declaração que contradiz as informações prestadas.
> Um ano após laudo que aponta riscos, DER promete obras
Prestar informações falsas pode caracterizar crime e improbidade administrativa, sendo o agente público responsabilizado.

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