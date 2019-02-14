MPF pede esclarecimentos ao Dnit sobre manutenção da Segunda Ponte

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) deu prazo de 10 dias para que o superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasportes no Estado do Espírito Santo (Dnit), Romeu Scheibe Neto, esclareça as providências que serão tomadas pelo órgão para a manutenção e recuperação da Segunda Ponte.
Segundo o MPF, em 2018, o Dnit informou ao Ministério Público, por meio de dois ofícios, que estava realizando serviços de manutenção, recuperação e conservação na Ponte do Príncipe (Segunda Ponte) por meio de uma empresa especializada, contratada para tal finalidade. No entanto, foi veiculada recentemente na imprensa declaração que contradiz as informações prestadas.
Prestar informações falsas pode caracterizar crime e improbidade administrativa, sendo o agente público responsabilizado.