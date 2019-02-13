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Preservação

MP pede que Vale proteja patrimônio cultural próximo a barragens em MG

Os bens culturais estariam em risco com uma possível ruptura de barragens em Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo, Brumadinho, São Sebastião das Águas Claras e Ouro Preto

Publicado em 

13 fev 2019 às 20:24

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 20:24

Rejeito de lama do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, chega ao Rio Paraopeba em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) Crédito: ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Vale a adoção de medidas emergenciais de preservação do patrimônio cultural próximo às áreas de barragens. De acordo com a Promotoria, os bens culturais estariam em risco com uma possível ruptura de barragens em Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo, Brumadinho, São Sebastião das Águas Claras e Ouro Preto.
O documento solicita ainda que os bens sejam resgatados, embalados e transportados com segurança aos locais aprovados pelos órgãos de proteção, até que seja comprovada a segurança das barragens.
Segundo o Ministério Público, a ação deve ser acompanhada por profissionais qualificados com experiência em patrimônio cultural.
> Secretário fala em 'reprivatizar' a Vale e refuta 'demonização'

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