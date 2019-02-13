MP pede que Vale proteja patrimônio cultural próximo a barragens em MG

Rejeito de lama do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, chega ao Rio Paraopeba em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG)

O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Vale a adoção de medidas emergenciais de preservação do patrimônio cultural próximo às áreas de barragens. De acordo com a Promotoria, os bens culturais estariam em risco com uma possível ruptura de barragens em Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo, Brumadinho, São Sebastião das Águas Claras e Ouro Preto.