Saguão da sala de embarque do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

Na véspera do feriado, que para muitos vai ser prolongado no Espirito Santo - com o dia de Nossa Senhora da Penha na segunda-feira (29) e do Trabalho na quarta (01), o Aeroporto de Vitoria já começou a registrar um fluxo maior de passageiros nesta sexta (26).

De acordo com a Infraero, entre 29/04 e 02/05, 35.693 passageiros devem passar pelo terminal, em decorrência do feriado prolongado. O número é 15% maior do que a movimentação registrada em 2018, de 30/04 a 03/05, quando 31.038 passageiros passaram pelo Aeroporto da Capital.

Your browser does not support the audio element. Movimento intenso no Aeroporto na véspera do feriado

Para aproveitar melhor a folga, algumas pessoas resolveram se antecipar e ja viajar nesta sexta-feira. É o caso da professora Rosangela Lopes, 58, que vai para o Rio de Janeiro descansar com a família.

“Ver a família, ficar com os meus netos, curtir um pouquinho, aproveitar a minha mãe. E realmente ficar junto com a família, buscar energia”, disse.

Mas nem para todos o feriado é só de descanso. O mercadólogo Erico Alexandre, 38, vai viajar a trabalho para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. No entanto, ele afirma que também vai aproveitar para se divertir.

“Vou a trabalho, mas o nosso trabalho permite nos divertimos um pouco. Então, vamos conciliar os dois”, completou.

Problemas

Avianca continuam enfrentando problemas em Vitória. Em recuperação judicial, a empresa já cancelou mais de 1000 voos, incluindo trechos que saem da capital capixaba. Passageiros com bilhetes comprados na companhia aéreacontinuam enfrentando problemas em Vitória. Em recuperação judicial, a empresa já cancelou mais de 1000 voos,que saem da capital capixaba.

A bancária Danila Fiebig e família: dificuldade para embarcar em voo da Avianca Crédito: José Carlos Schaeffer

Isso atrapalhou os planos da bancária Danila Fiebig e família, que tiveram dificuldade para resolver o problema do voo cancelado nesta sexta-feira. Eles chegaram ao aeroporto 5h antes do horário do voo para tentar resolver a situação.

“Quando chegamos, não deram solução. somente uma opção de reembolso pelo site. Depois de muita insistência, nos colocaram numa lista de espera e estamos aqui aguardando. A gente quer viajar”, contou.

A nutricionista Amanda Ludovico, 21, passa por situação parecida. Junto com os pais, ela seguiria para São Paulo para fazer uma pós-graduação, na manhã deste sábado. No entanto, ainda sem uma definição, ela já calcula os prejuízos.

“Já está tudo pago, tudo certinho. Pode me dar prejuízo com certeza porque vou perder o primeiro módulo, não tem como ser refeito em outro dia, isso vai me prejudicar bastante”, explicou.

A nutricionista Amanda Ludovico também encontrou problemas para embarcar pela Avianca Crédito: José Carlos Schaeffer