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Taquara I

Motorista ferido em acidente na BR 101 na Serra

O acidente aconteceu por volta das 11h50 desta sexta-feira (31); o trânsito ficou muito congestionado por cerca de duas horas

Publicado em 

31 mai 2019 às 18:46

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 18:46

Acidente com carreta e caminhão em Taquara I, na Serra, aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (30) Crédito: Internauta | Gazeta Online
O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo colidir com um caminhão por volta das 11h50 desta sexta-feira (31) na altura do quilômetro 265,6, no bairro Taquara I, na Serra
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a BR 101, para atendimento da ocorrência foram acionados alguns recursos — duas viaturas de inspeção, um guincho leve e um pesado, uma ambulância avançada, veículo da supervisão e gerência e equipe de conservação para limpar a pista.
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No momento do acidente, o trânsito ficou muito congestionado por cerca de duas horas. As vias foram totalmente liberadas já por volta das 13h45. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionados.
O motorista da carreta foi atendido no local e encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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