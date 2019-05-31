Motorista ferido em acidente na BR 101 na Serra

O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo colidir com um caminhão por volta das 11h50 desta sexta-feira (31) na altura do quilômetro 265,6, no bairro Taquara I
, na Serra
.
De acordo com a Eco101
, concessionária que administra a BR 101
, para atendimento da ocorrência foram acionados alguns recursos — duas viaturas de inspeção, um guincho leve e um pesado, uma ambulância avançada, veículo da supervisão e gerência e equipe de conservação para limpar a pista.
No momento do acidente, o trânsito ficou muito congestionado por cerca de duas horas. As vias foram totalmente liberadas já por volta das 13h45. Corpo de Bombeiros
, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionados.
O motorista da carreta foi atendido no local e encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde dele.