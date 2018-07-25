Motorista de caminhão morre em acidente com trem da Vale em MG

Um motorista de um caminhão de uma empresa terceirizada da Vale morreu após colidir com um trem de carga da Estrada de Ferro Vitória-Minas, nesta terça-feira (24), em Resplendor (MG).
O socorro foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Vale informou que a colisão causou a interdição da linha e ocorreu em uma passagem em nível devidamente sinalizada.
A empresa vai apurar as causas do acidente.
TREM DE PASSAGEIROS
Para garantir a viagem das pessoas a bordo do trem de passageiros que segue em direção ao Espírito Santo, a empresa fará o baldeio dos passageiros em ônibus de viagem. Na quarta-feira (25), o trem terá circulação apenas entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais, em horários habituais.
Passageiros que tinham viagem marcada poderão remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem. Para isso, devem se dirigir no prazo de até 30 dias a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória-Minas.