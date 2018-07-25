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Vitória-Minas interditada

Motorista de caminhão morre em acidente com trem da Vale em MG

A linha onde aconteceu o acidente foi interditada

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 23:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 23:56
Crédito: Reprodução | WhatsApp
Um motorista de um caminhão de uma empresa terceirizada da Vale morreu após colidir com um trem de carga da Estrada de Ferro Vitória-Minas, nesta terça-feira (24), em Resplendor (MG).
O socorro foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Vale informou que a colisão causou a interdição da linha e ocorreu em uma passagem em nível devidamente sinalizada.
A empresa vai apurar as causas do acidente.
TREM DE PASSAGEIROS
Para garantir a viagem das pessoas a bordo do trem de passageiros que segue em direção ao Espírito Santo, a empresa fará o baldeio dos passageiros em ônibus de viagem. Na quarta-feira (25), o trem terá circulação apenas entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais, em horários habituais.
Passageiros que tinham viagem marcada poderão remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem. Para isso, devem se dirigir no prazo de até 30 dias a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória-Minas.

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