Motorista bate carro na traseira de caminhão e abandona veículo em Vitória

Um motorista bateu o carro atrás de um caminhão na Vila Rubim, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (03). Após a colisão, o condutor abandonou o veículo no meio da Rua Pedro Nolasco.

Segundo agentes da Guarda de Vitória, o caminhão e o carro seguiam sentido Cariacica. O motorista do caminhão parou no semáforo, que estava fechado, quando teve o veículo atingido na traseira pelo motorista de um Honda WRV.

Após a colisão, segundo a Guarda, o motorista do Honda saiu caminhando e deixou o carro no local, por isso não foi possível fazer o teste de bafômetro. O motorista do caminhão foi liberado para seguir viagem.

O condutor do Honda vai ser multado por ter provocado o acidente e ter deixado o carro no meio da rua. Um guincho foi providenciado pela prefeitura para remover o veículo. Por causa do acidente, o trânsito na Rua Pedro Nolasco foi desviado para uma via lateral.

RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO

No momento em que os policiais militares chegaram ao local do acidente, o Honda não apresentava restrição na polícia. Mais tarde, os PMs que atenderam a ocorrência informaram que surgiu no sistema a informação de restrição de furto/roubo para o veículo.