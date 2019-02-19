Motociclista tem pé amputado em acidente na Segunda Ponte

Deivison sofreu o acidente por volta das 17h40 deste domingo (17) na Segunda Ponte Crédito: Arquivo pessoal

Segunda Ponte por volta das 17h40 do último domingo (17). A esposa da vítima, uma recepcionista de 21 anos, diz que o motorista que causou o acidente fugiu do local. Um homem teve parte do tornozelo e o pé esquerdo amputados após sofrer um acidente napor volta das 17h40 do último domingo (17). A esposa da vítima, uma recepcionista de 21 anos, diz que o motorista que causou o acidente fugiu do local.

Jhuly Anne Cavalcante Moura pede ajuda para identificar a mulher que evadiu sem prestar socorro. "Meu esposo estava indo trabalhar no primeiro dia de emprego dele como motoboy. Ao passar pela Segunda Ponte, ele se deparou com um carro parado do nada. Ele se viu entre o carro e um caminhão. O pé dele foi esmagado", disse.

Hospital São Lucas, em Vitória. "Registramos um boletim e vamos atrás das imagens. Queremos encontrar o motorista e entender por que negou socorro?", disse. A recepcionista contou que, por conta do esmagamento, o tornozelo e pé de Deivison Rosário Siqueira, de 23 anos, precisaram ser amputados. Ele está internado no, em. "Registramos um boletim e vamos atrás das imagens. Queremos encontrar o motorista e entender por que negou socorro?", disse.

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e que tinha comprado uma casa recentemente. Apesar do acidente, ela conta que ele está brincando com a situação e diz que "ele é forte e está fazendo piada com tudo". Emocionada, Jhuly Anne disse que o esposo acabou de ser aprovado noe que tinha comprado uma casa recentemente. Apesar do acidente, ela conta que ele está brincando com a situação e diz que "ele é forte e está fazendo piada com tudo".

"Ele está com um fixador na coxa e brincou comigo. Fala que não sabe se virou o homem de ferro ou o Saci Pererê", disse emocionada. Apesar do bom humor, a indignação de saber que o motorista fugiu sem prestar socorro também é presente.

Queremos encontrar a motorista. Por que fez isso? Ela chegou a sair do carro, mas fugiu em seguida. Não consigo entender. Ela não pode ficar impune. Ela parou em cima da ponte sem sinalização e nada. Depois da colisão, ela deixou ele lá. Isso não se faz Jhuly Anne, esposa de Deivison

Jhuly Anne contou que Deivison disse que, ao ver a situação do próprio pé, sabia que teria que amputar. "Ele lembra de tudo, está lúcido. Ele foi socorrido por um policial, que tirou o capacete dele porque ele estava com dificuldades para respirar. Ele perdeu muito sangue", completou.