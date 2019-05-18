Motociclista morre em acidente na BR 101 em Linhares

Um homem, identificado como Joselito Alves Gomes, de 51 anos, morreu após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (17), no quilômetro 132 da BR 101 em Linhares, na região Norte do Estado. O trânsito no local não precisou ser interditado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.
De acordo com informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão envolveu um veículo de passeio e uma moto. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade. Uma pessoa que estava no veículo foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares.
VEJA VÍDEO