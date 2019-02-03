Motociclista morre em acidente com Transcol na BR 101 em Cariacica

Um motociclista morreu no início da noite deste sábado (2) em um acidente envolvendo a moto que conduzia, um ônibus do sistema Transcol e um carro. O acidente fatal ocorreu no km 287 da BR 101, na altura da entrada do bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica.

De acordo com informações Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que atendeu à ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 19h20 e o motociclista, cuja identidade não foi informada, morreu no local. Outros quatro passageiros ficaram ilesos.

Informações sobre a dinâmica da colisão não foram repassadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.