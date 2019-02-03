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Acidente

Motociclista morre em acidente com Transcol na BR 101 em Cariacica

A colisão envolvendo uma motocicleta, um ônibus Transcol e um carro ocorreu por volta das 19h20. Pista segue parcialmente interditada.
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

02 fev 2019 às 23:44

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 23:44

Um motociclista morreu no início da noite deste sábado (2) em um acidente envolvendo a moto que conduzia, um ônibus do sistema Transcol e um carro. O acidente fatal ocorreu no km 287 da BR 101, na altura da entrada do bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica.
De acordo com informações Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que atendeu à ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 19h20 e o motociclista, cuja identidade não foi informada, morreu no local. Outros quatro passageiros ficaram ilesos.
Informações sobre a dinâmica da colisão não foram repassadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.
Em função do acidente, a Eco 101 informa que há interdição da faixa 1 do sentido norte e do retorno da pista norte para a pista sul. O tráfego segue por desvio.

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