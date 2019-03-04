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Acidente

Motocicleta colide e leva jovem à morte na Rodovia do Sol, em Guarapari

De acordo com informações da Polícia Militar do Espírito Santo, o acidente se deu na entrada de Taquara do Reino, no município de Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2019 às 19:09

Publicado em 04 de Março de 2019 às 19:09

Samara Mendonça Dalmásio foi vítima fatal em acidente na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução/Facebook
Uma jovem de 31 anos morreu em um acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari, às 17h25 de domingo (03). Samara Mendonça Dalmásio estava na garupa da moto, que colidiu com a traseira de um veículo na altura do km 63, no sentido Vila Velha. Samara teria sido lançada da motocicleta após a colisão. 
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na entrada da comunidade de Taquara do Reino. O condutor da moto ficou ferido e foi socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
> Motociclista morre ao bater em caminhão em Rio Bananal
VELÓRIO E ENTERRO
Na página de Samara no Facebook, um familiar publicou que o corpo está previsto para chegar na Capela Mortuária de Cristóvão Colombo, em Vila Velha por volta das 17h desta segunda (04). O enterro será realizado nesta terça-feira (05) no cemitério de Santa Inês. Ainda não há informação sobre o horário do sepultamento.

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