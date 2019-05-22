Mortes na Terceira Ponte: mãe desmaia ao ver caixão do filho

Mãe de jovem morto em acidente na Terceira Ponte desmaia ao ver caixão Crédito: Fernando Madeira

vítima de acidente que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22) na Terceira Ponte, desmaiou ao ver o caixão com o corpo do filho saindo do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória nesta tarde. Além de perder o filho, a cabeleireira de 40 anos, que está grávida de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao descobrir o acidente. A mãe de Kelvin ainda deve passar por exames para confirmar a situação. A cabeleireira Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos,na, desmaiou ao ver o caixão com o corpo do filho saindo do, emnesta tarde. Além de perder o filho, a cabeleireira de 40 anos, que está grávida de seis semanas, teme ter sofrido um aborto ao descobrir o acidente. A mãe de Kelvin ainda deve passar por exames para confirmar a situação.

Gazeta Online, os corpos serão levados para Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro. A mãe de Brunielly Oliveira, que também morreu no acidente, também esteve no local e se emocionou muito ao lado do padrasto da menina, o mecânico indistrial Valdeir Soares Júnior. De acordo com a reportagem do, os corpos serão levados para, mas ainda não há informações sobre o velório ou enterro.

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CASAL QUE MORREU REATOU RELAÇÃO HAVIA UM MÊS

O casal que morreu após acidente entre dois carros e uma moto na Terceira Ponte , durante a madrugada desta quarta-feira (22), voltava da casa da mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, uma das vítimas. De acordo com a mãe do jovem, a cabeleireira Vilma Gonçalves, 40 anos, o filho estava com a namorada e também vítima do acidente, Brunielly Oliveira, que teria 17 anos, segundo Vilma.

Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves morreram depois que tiveram a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/Facebook

Desolada, a mãe de Kelvin contou que o filho e a namorada, que moravam juntos, saíram da casa dela, no bairro Cocal, em Vila Velha , por volta das 21h desta terça-feira (21), e tinham planos de passear na praia e tomar um açaí antes de voltarem para a casa deles, no bairro Andre Carloni, na Serra

"Meu filho foi na minha casa era 18h, eu estava passando mal e ele comprou remédio para mim. Por um momento eu percebi que ele não queria ir embora, queria ficar ali com a gente, mas a menina (Brunielly) queria ir porque estava com cólica. Então eles foram embora e eu tive a notícia (da morte) hoje de manhã, quando acordei para trabalhar", disse a mãe.

Vilma conta que o filho fez 23 anos no dia 30 de abril e que ele e Brunielly, que segundo ela tinha 17 anos, haviam reatado o relacionamento e estavam morando juntos há cerca de um mês. A mãe de Kelvin afirma que a namorada dele era de Cachoeiro de Itapemirim e por isso os dois tinham planos de passear na praia.

O CASO

Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, dirigia o Audi A1. Ele prestou depoimento no DPJ de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após a batida, os dois foram levados a hospitais de Vitória, mas já receberam alta. Em seguida, foram encaminhados pela polícia à Delegacia Regional de Vitória.

PERÍCIA

Peritos da Polícia Civil afirmaram que vão analisar os módulos dos dois carros em busca de informações como, por exemplo, a velocidade dos veículos no momento da colisão. A Polícia Civil solicitou que a Rodosol não retire os carros do pátio da sede administrativa, porque precisa voltar ao local para dar continuidade à perícia.

Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi preso após o acidente Crédito: Eduardo Dias

IMAGENS

Rodosol afirmou que a Polícia Civil pegou imagens do sistema de videomonitoramento da ponte com a cena do acidente. A Assessoria daafirmou que a Polícia Civil pegou imagens do sistema de videomonitoramento da ponte com a cena do acidente.

O ACIDENTE

A batida envolveu um Audi A1 e um Toyota Etios, além de uma moto. O casal que seguia na motocicleta morreu no local. Segundo a polícia, as vítimas têm aproximadamente 20 anos.

De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal.

SUSPEITA DE RACHA

O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos. A moto estava embaixo do Etios, mas a polícia não tem dúvidas que de o Audi também participou do acidente.

Segundo informações de um funcionário da Rodosol, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto.

Após a colisão, os motoristas dos carros foram levados a hospitais de Vitória. Um para o São Lucas e o outro para o Cias. O sargento informou à reportagem do Gazeta Online que os dois estavam sob escolta policial, porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Como o acidente resultou em mortes, eles precisam ser apresentados à autoridade de plantão.

Após ir para o hospital, o condutor do Audi, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. O outro motorista, o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, depois de receber alta, também foi para a delegacia.

O QUE DIZ A RODOSOL

A Rodosol informa que o acidente envolvendo dois veículos e uma moto aconteceu na madrugada desta quarta, às 1h30, no vão central da Terceira Ponte, sentido Norte. Duas pessoas que estavam na moto foram a óbito no local.