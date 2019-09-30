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Dirigia alcoolizado

Morte de enfermeiro: Justiça concede fiança de R$ 50 mil para motorista

Lucas Schneider, 23 anos, conduzia o carro que bateu na motocicleta da vítima. Segundo a Polícia Civil, ele fez o teste do bafômetro e deu positivo
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

30 set 2019 às 10:13

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 10:13

Latinha de cerveja estava dentro do carro envolvido no acidente Crédito: Reprodução/Vídeo de internauta
A Justiça determinou uma fiança de R$ 50 mil para que o técnico de imobilização ortopédica Lucas Schneider, 23 anos, saia da prisão. Ele é o motorista que se envolveu no acidente que matou o enfermeiro aposentado Luis Cláudio Ferreira da Silva no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha. 
> "Tive pressentimento e pedi pra ele não sair", diz ex de enfermeiro
Lucas passou por audiência de custódia no Centro de Triagem de Viana, no início da tarde desta segunda-feira (30). A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho. Além de pagar a fiança, Lucas ficará proibido de sair da Grande Vitória sem prévia autorização e de frequentar bares e boates. Ele também não poderá sair de casa entre 18h e 6h.
Morte de enfermeiro - Justiça determina fiança de 50 mil reais para motorista
> "Que o culpado fique um bom tempo preso", diz irmã de enfermeiro morto
Segundo a Polícia Civil, Lucas fez o teste do bafômetro e deu positivo. Ele foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez, e levado para o Centro de Triagem. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia.
O carro bateu na motocicleta e depois em um poste, que caiu. Em depoimento à polícia, Lucas disse que saiu na noite de sábado (28) com um amigo mais três mulheres. Eles foram a um motel, em Vila Velha.
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O jovem relatou que bebeu no local durante à noite, teria ingerido duas latas de cerveja. Os cinco saíram do local às 7h de domingo dentro do mesmo carro, um Kia Sportage branco, que pertence ao pai de Lucas.
O OUTRO LADO
A reportagem tentou contato com o advogado de Lucas Schneider, mas ainda não conseguiu. 

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