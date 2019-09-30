Morte de enfermeiro: Justiça concede fiança de R$ 50 mil para motorista

Latinha de cerveja estava dentro do carro envolvido no acidente Crédito: Reprodução/Vídeo de internauta

Lucas passou por audiência de custódia no Centro de Triagem de Viana, no início da tarde desta segunda-feira (30). A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho. Além de pagar a fiança, Lucas ficará proibido de sair da Grande Vitória sem prévia autorização e de frequentar bares e boates. Ele também não poderá sair de casa entre 18h e 6h.

Your browser does not support the audio element. Morte de enfermeiro - Justiça determina fiança de 50 mil reais para motorista

Segundo a Polícia Civil, Lucas fez o teste do bafômetro e deu positivo. Ele foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez, e levado para o Centro de Triagem. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia.

O carro bateu na motocicleta e depois em um poste, que caiu. Em depoimento à polícia, Lucas disse que saiu na noite de sábado (28) com um amigo mais três mulheres. Eles foram a um motel, em Vila Velha.

O jovem relatou que bebeu no local durante à noite, teria ingerido duas latas de cerveja. Os cinco saíram do local às 7h de domingo dentro do mesmo carro, um Kia Sportage branco, que pertence ao pai de Lucas.

O OUTRO LADO