Morte de enfermeiro: Justiça concede fiança de R$ 50 mil para motorista

A Justiça determinou uma fiança de R$ 50 mil para que o técnico de imobilização ortopédica Lucas Schneider, 23 anos, saia da prisão. Ele é o motorista que se envolveu no acidente que matou o enfermeiro aposentado Luis Cláudio Ferreira da Silva no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha.
Lucas passou por audiência de custódia no Centro de Triagem de Viana, no início da tarde desta segunda-feira (30). A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho. Além de pagar a fiança, Lucas ficará proibido de sair da Grande Vitória sem prévia autorização e de frequentar bares e boates. Ele também não poderá sair de casa entre 18h e 6h.
Morte de enfermeiro - Justiça determina fiança de 50 mil reais para motorista
Segundo a Polícia Civil, Lucas fez o teste do bafômetro e deu positivo. Ele foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez, e levado para o Centro de Triagem. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia.
O carro bateu na motocicleta e depois em um poste, que caiu. Em depoimento à polícia, Lucas disse que saiu na noite de sábado (28) com um amigo mais três mulheres. Eles foram a um motel, em Vila Velha.
O jovem relatou que bebeu no local durante à noite, teria ingerido duas latas de cerveja. Os cinco saíram do local às 7h de domingo dentro do mesmo carro, um Kia Sportage branco, que pertence ao pai de Lucas.
O OUTRO LADO
A reportagem tentou contato com o advogado de Lucas Schneider, mas ainda não conseguiu.