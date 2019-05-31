Morre ciclista atropelada por ônibus em Vila Velha

Neuzi Braga foi atropelada por ônibus na última quarta-feira em Vila Velha Crédito: Montagem | Gazeta Online

(veja vídeo abaixo) flagrou o momento exato em que o coletivo atinge a costureira Neuzi Braga Rosa, de 67 anos. Morreu na noite desta quinta-feira (30) a ciclista atropelada por um ônibus em Ataíde, Vila Velha . A família foi informada do falecimento por volta das 21h pelo hospital, segundo informou uma neta da idosa. O acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (29), na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde. Uma câmeraflagrou o momento exato em que o coletivo atinge a costureira Neuzi Braga Rosa, de 67 anos.

De acordo com a neta de Neuzi, Ranielly Braga Rosa, 21 anos, o médico falou da gravidade do quadro da avó desde o dia do acidente. "Quando a gente chegou no São Lucas, o médico já tinha avisado que ela não ia melhorar e que tudo indicaria morte cerebral".

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Nesta quinta, a família voltou ao hospital. "Ontem a gente foi lá. A gente levou a família, a assistente social liberou para a gente vê-la. Conversei com o médico e ele disse: 'A sua avó já não respira, ela já não ouve, já não vê. Não tem nada no cérebro dela. Ela está simplesmente mandando sinais para o resto dos órgãos pararem de funcionar", conta.

Por volta das 17h, a família retornou para casa. "Quando foi às 21h o hospital ligou para o meu pai falando que ela tinha falecido", diz Ranielly.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte da idosa, que deixou marido, filhos, netos e bisnetos.

"EU VI A MINHA AVÓ PARTINDO"

Natural de Afonso Cláudio , Região Serrana do Estado, Neuzi Braga Rosa morava há cerca de 50 anos em Vila Velha, na Grande Vitória. Ela iria completar 68 anos no próximo dia 06, segundo a neta. Muito próxima da avó, que a criou desde bebê, Ranielly deu um depoimento emocionado sobre como tudo aconteceu.

Sua avó estava voltando do trabalho?

"im. Ninguém espera porque é um trajeto que ela faz há anos de bicicleta. É o mesmo trajeto, no mesmo horário e nunca aconteceu nada. Ela trabalhava na Glória. Nós moramos em Vila Garrid" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

Como vocês ficaram sabendo?

O telefone dela. A moça que estava lá ligou para a minha vizinha, que era o primeiro contato que estava lá e aí me avisou. Eu estava aqui, eu moro embaixo da casa dela. A vizinha me gritou falando que tinha acontecido um acidente. Só que quando eu saí de casa, quando falaram do acidente pra mim, achei que a minha avó tinha ralado o joelho, como ela sempre caiu e ralou o joelho. Quando cheguei lá, vi que a situação era totalmente diferente. Tinha muito sangue, ela já estava vomitando muito sangue, a cabeça dela estava saindo muito sangue. Eu vi a minha avó partindo.

Ela bateu a cabeça quando caiu?

"ateu. Se você reparar no vídeo, quando o ônibus esbarra na perna dela, a cabeça dela bate na barra de ferro que coloca bicicleta. Você pode ver que o corpo dela vai e volt" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

Ela estava com quantos anos?

Ia fazer 68 anos agora dia 06 (choro).

Já tem o horário do velório?

Como foi acidente de trânsito, o corpo sai do hospital para o DML (Departamento Médico Legal), porque tem que ter o laudo do DML para comprovar o que aconteceu. O meu pai estava lá e ele falou que lá pelo meio-dia eles iam liberar o corpo. A gente está esperando.

Ela tinha quantos filhos e netos?

Eu sou uma filha-neta. Ela me pegou para criar quando eu estava na barriga da minha mãe. Filho ela tem o meu pai, o meu tio e a minha tia, que é filha adotada. Neto nem dá para contar e tem também bisnetos (choro).

O QUE DIZ O GVBUS

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) lamenta mais uma vez o ocorrido e reforça que todos os motoristas do Sistema Transcol são treinados e recebem reciclagens periódicas sobre legislação de trânsito, direção defensiva, atendimento ao cliente e relacionamento com pedestres e ciclistas.