Morreu na noite desta quinta-feira (30) a ciclista atropelada por um ônibus em Ataíde, Vila Velha. A família foi informada do falecimento por volta das 21h pelo hospital, segundo informou uma neta da idosa. O acidente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (29), na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde. Uma câmera (veja vídeo abaixo) flagrou o momento exato em que o coletivo atinge a costureira Neuzi Braga Rosa, de 67 anos.
De acordo com a neta de Neuzi, Ranielly Braga Rosa, 21 anos, o médico falou da gravidade do quadro da avó desde o dia do acidente. "Quando a gente chegou no São Lucas, o médico já tinha avisado que ela não ia melhorar e que tudo indicaria morte cerebral".
Morre ciclista atropelada por ônibus em Vila Velha
Nesta quinta, a família voltou ao hospital. "Ontem a gente foi lá. A gente levou a família, a assistente social liberou para a gente vê-la. Conversei com o médico e ele disse: 'A sua avó já não respira, ela já não ouve, já não vê. Não tem nada no cérebro dela. Ela está simplesmente mandando sinais para o resto dos órgãos pararem de funcionar", conta.
Por volta das 17h, a família retornou para casa. "Quando foi às 21h o hospital ligou para o meu pai falando que ela tinha falecido", diz Ranielly.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte da idosa, que deixou marido, filhos, netos e bisnetos.
"EU VI A MINHA AVÓ PARTINDO"
Natural de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, Neuzi Braga Rosa morava há cerca de 50 anos em Vila Velha, na Grande Vitória. Ela iria completar 68 anos no próximo dia 06, segundo a neta. Muito próxima da avó, que a criou desde bebê, Ranielly deu um depoimento emocionado sobre como tudo aconteceu.
Sua avó estava voltando do trabalho?
"im. Ninguém espera porque é um trajeto que ela faz há anos de bicicleta. É o mesmo trajeto, no mesmo horário e nunca aconteceu nada. Ela trabalhava na Glória. Nós moramos em Vila Garrid"
Como vocês ficaram sabendo?
O telefone dela. A moça que estava lá ligou para a minha vizinha, que era o primeiro contato que estava lá e aí me avisou. Eu estava aqui, eu moro embaixo da casa dela. A vizinha me gritou falando que tinha acontecido um acidente. Só que quando eu saí de casa, quando falaram do acidente pra mim, achei que a minha avó tinha ralado o joelho, como ela sempre caiu e ralou o joelho. Quando cheguei lá, vi que a situação era totalmente diferente. Tinha muito sangue, ela já estava vomitando muito sangue, a cabeça dela estava saindo muito sangue. Eu vi a minha avó partindo.
Ela bateu a cabeça quando caiu?
"ateu. Se você reparar no vídeo, quando o ônibus esbarra na perna dela, a cabeça dela bate na barra de ferro que coloca bicicleta. Você pode ver que o corpo dela vai e volt"
Ela estava com quantos anos?
Ia fazer 68 anos agora dia 06 (choro).
Já tem o horário do velório?
Como foi acidente de trânsito, o corpo sai do hospital para o DML (Departamento Médico Legal), porque tem que ter o laudo do DML para comprovar o que aconteceu. O meu pai estava lá e ele falou que lá pelo meio-dia eles iam liberar o corpo. A gente está esperando.
Ela tinha quantos filhos e netos?
Eu sou uma filha-neta. Ela me pegou para criar quando eu estava na barriga da minha mãe. Filho ela tem o meu pai, o meu tio e a minha tia, que é filha adotada. Neto nem dá para contar e tem também bisnetos (choro).
O QUE DIZ O GVBUS
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) lamenta mais uma vez o ocorrido e reforça que todos os motoristas do Sistema Transcol são treinados e recebem reciclagens periódicas sobre legislação de trânsito, direção defensiva, atendimento ao cliente e relacionamento com pedestres e ciclistas.
No caso desses últimos, fazem um curso obrigatório, em que o motorista se coloca na posição de ciclista e sente na pele como é trafegar de bicicleta em uma via movimentada. A empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente está acompanhando o caso, e à disposição da família da vítima.