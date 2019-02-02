Morre Brilhantino, figura popular do Espírito Santo

Brilhantino sendo homenageado durante o Festival de TV e Cinema do Interior (Fecin) Crédito: Divulgação Fecin

Morreu na noite desta sexta-feira (01), no Sítio Histórico de Muqui, no Sul do Espírito Santo, João José Brilhantino, aos 86 anos. Popularmente chamado de Brilhantino, ele ficou conhecido por ter morado em uma caverna. História que foi retratada em 2005 em um vídeo documentário do projeto “Revelando os Brasis”, de circulação em festivais de cinema nacionais e internacionais.

Brilhantino era um senhor baixinho e corcunda, e costumava andar pelas ruas da pequena Muqui com um saco nas costas. Nele, ele levava objetos pessoais e compras que fazia na cidade, e por onde passava despertava a imaginação de adultos e crianças. Ficou conhecido como o “homem do saco”.

“Conhecido por todos como Brilhantino, morava há anos em uma gruta na estrada da Morubia, fato que encantava o imaginário de adultos e crianças, que temiam ser levadas pelo "homem do saco" real. Brilhantino faleceu, saiu da sua gruta e foi brilhar por outras bandas”, escreveu a escritora Lívia Vieira em sua rede social.

Outros moradores de Muqui também lamentaram a morte de Brilhantino, que em diversas manhãs e tardes ocupou os bancos das praças para um breve descanso. “No documentário ele mostrou um pouquinho dessa pessoa iluminada, acima da nossa compreensão. Um ser doce, forte, que via o mundo com olhos brilhantes, com a alma leve, desprendida. Siga em paz, na luz, no sussurro mais sublime do universo, escreveu professor de literatura e diretor do filme ‘Brilhantino’, Ériton Berçaco.

A atriz e diretora Alana Rosa Batista lembrou a morte de um símbolo do Espírito Santo. “Há 2 meses se foi Seu Manoelzinho, também personagem real do projeto Revelando os Brasis 1. E assim os personagens fabulosos e reais partem e se tornam mitos”, disse.