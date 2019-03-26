Moradores de João Neiva fazem mutirão para limpar estrada

Moradores de Demétrio Ribeiro, em João Neiva, limpam a estrada de acesso ao bairro Crédito: Internauta | Gazeta Online

Cansados de pedir às autoridades, moradores de Demétrio Ribeiro, em João Neiva , no Norte do Estado, passaram o domingo (24) limpando a estrada de acesso ao bairro.

A local fica a 7 quilômetros de distância do Centro da cidade e é o principal ponto turístico do município. Mas para o turista chegar até Demétrio Ribeiro e também para quem mora no bairro e precisa passar todos os dias pela estrada, a situação era insustentável: matagal tomando conta da rua impedindo a visualização, terras que caíram das ribanceiras deixando a passagem inviável e expondo motoristas ao perigo de ter que seguir pela contramão para chegar ao destino. A pista também é usada por muitos pedestres para realizar caminhadas e dá vazão para a produção agrícola da região.

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"Fomos esquecidos pela prefeitura. É uma situação que nos revolta e, por necessidade, tivemos que fazer esse mutirão de limpeza", afirma o engenheiro Renan Favarato, que precisa fazer o trajeto todos os dias para trabalhar.

O mutirão realizou a limpeza das laterais da via, corte de matagal e retirada de galhos de árvores e terra. Porém, um problema que os moradores não conseguiram resolver foram os buracos que tomam conta da via. O motorista que circula por lá precisa fazer manobras para desviar das crateras seguidas, na tentativa de não danificar os veículos.

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de João Neiva, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, disse que não recebeu a solicitação dos serviços de manutenção da estrada. O órgão esclareceu ainda que o trecho faz parte do Programa Caminhos do Campo, o qual está sob a responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e reparos na via só podem ser realizados por ela.



