Moradores contabilizam estragos após temporal em Domingos Martins

Trator fazendo liberação de uma pista em Domingos Martins após temporal Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A manhã deste domingo (24) começou com limpeza, reconstrução dos estragos e contabilização dos prejuízos causados pela forte chuva que atingiu o distrito de Paraju, em Domingos Martins, no Espírito Santo. O temporal com fortes rajadas de vento foi registrado na tarde de sábado (23). Casas e estabelecimentos ficaram danificadas e destelhadas. Não há registro de feridos.

Na cidade, houve ocorrências de quedas de árvores, pontos de alagamento e falta de energia. A Defesa Civil informou que é comum esse tipo de acontecimento nessa época do ano, porém, em 2019 o fenômeno registrado foi mais forte do que em anos anteriores.

"Chegamos a Domingos Martins por volta das 16h30 e presenciamos estradas fechadas de Nova Almeida até Paraju. Trabalhamos até 22h para limpar as estradas, mas foi um trabalho longo que se estende até agora. É normal aqui na região tempestades com ventos, mas nunca tínhamos visto nada parecido. Foi uma ventania forte demais que causou a queda de mais de 70 árvores", contou Acildo Espindola, coordenador da Defesa Civil.

O administrador Adeildo Ribeiro, que estava hospedado em uma pousada na região Serrana do Estado, contou que a tempestade assustou moradores e turistas.

"Foi surpreendente o temporal. De repente começou trovões fortes, raios e uma chuva muito forte com rajadas de ventos. Depois logo começou tudo a desabar, árvores caindo, telhas de casas voando. Foi uma situação crítica e de arrepiar mesmo, uma coisa feia. Todo mundo ficou assustado", relembrou.

Segundo a Defesa Civil, algumas residências foram destelhadas e o distrito de Paraju ficou temporariamente sem luz. Não há desabrigados ou desalojados.