Moradora de rua é atropelada por caminhão da Prefeitura de Vitória

Moradora de rua é atropelada por caminhão da Prefeitura Crédito: Pelo espectador/ TV Gazeta

Um caminhão que prestava serviços para a Prefeitura de Vitória atropelou uma moradora em situação de rua na Vila Rubim, em Vitória, na manhã deste sábado (3). O caminhão estava em uma área de manobra, ao lado de rua Pedro Nolasco. De acordo a Guarda Municipal, o veículo estava no local para fazer a coleta de lixo.

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Moradores em situação de rua que estavam no local afirmaram que a mulher, conhecida como Liliane Rocha, estava abaixada perto do lixo para urinar, com um saco plástico cobrindo o seu corpo. Os moradores contaram que é comum fazerem isso para não serem vistos por outras pessoas. O caminhão entrou na área de manobra para recolher o lixo, o motorista não viu a vítima, que estaria encoberta com o plástico, e o acidente aconteceu.

De acordo com os socorristas do Samu, a mulher teve um corte profundo na perna esquerda e estava com suspeita de fratura na região da costela. Ela precisou ser entubada, porque estava com dificuldade para respirar. A mulher foi encaminhada para o hospital São Lucas, em Vitória.