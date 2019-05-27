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Praia de Itaparica

Morador encontra cobra na areia da praia em Vila Velha

Cobra estava na areia, perto da Praça dos Ciclistas, local onde muita gente costuma correr

Publicado em 

27 mai 2019 às 14:42

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 14:42

Cobra é encontrada na areia da praia de Itaparica Crédito: Rodrigo Aguiar
Uma situação que se repete em apenas 15 dias. O coordenador de vendas Rodrigo Aguiar encontrou uma cobra na areia da praia de Itaparica, em Vila Velha, quando saía cedo para sua corrida na manhã desta segunda-feira (27).
> Homem se assusta com cobra na Praia Secreta em Vila Velha
Rodrigo conta que, logo que passou pela Praça dos Ciclistas e adentrou à areia, por volta das 6h30, avistou algo se mexendo por ali, o que o fez ligar o sinal de alerta.
"Há uns 15 dias eu havia visto uma cobra por ali, praticamente no mesmo local. Daquela vez era uma cobra menor, ela era esverdeada com algumas manchinhas. Quando ela me viu, logo fugiu para o mato. Hoje, a cobra ficou parada. Havia outras pessoas passando pelo local, já que muita gente corre ali. Eu então peguei um pedaço de pau e a empurrei para o mato", conta o coordenador de vendas de 23 anos, que disse não ter entrado em contato com nenhum órgão ambiental a respeito do animal. 
>Família é surpreendida com cobra em brinquedo de crianças
Questionados sobre quais devem ser os procedimentos da população que encontrar algum animal desse tipo, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), de Vila Velha, informou que deve entrar em contato pela Ouvidoria Geral do Município, pelo número 162 ou 0800-28-39-059 e guardar o protocolo de atendimento. A Polícia Militar Ambiental (PMA) informou ainda que é possível ligar para o 190 ou para o Corpo de Bombeiros no 193.

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