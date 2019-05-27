Morador encontra cobra na areia da praia em Vila Velha

Cobra é encontrada na areia da praia de Itaparica Crédito: Rodrigo Aguiar

Uma situação que se repete em apenas 15 dias. O coordenador de vendas Rodrigo Aguiar encontrou uma cobra na areia da praia de Itaparica, em Vila Velha, quando saía cedo para sua corrida na manhã desta segunda-feira (27).

Rodrigo conta que, logo que passou pela Praça dos Ciclistas e adentrou à areia, por volta das 6h30, avistou algo se mexendo por ali, o que o fez ligar o sinal de alerta.

"Há uns 15 dias eu havia visto uma cobra por ali, praticamente no mesmo local. Daquela vez era uma cobra menor, ela era esverdeada com algumas manchinhas. Quando ela me viu, logo fugiu para o mato. Hoje, a cobra ficou parada. Havia outras pessoas passando pelo local, já que muita gente corre ali. Eu então peguei um pedaço de pau e a empurrei para o mato", conta o coordenador de vendas de 23 anos, que disse não ter entrado em contato com nenhum órgão ambiental a respeito do animal.