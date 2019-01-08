Morador de rua morre afogado na Baía de Vitória

Ainda segundo a Guarda, durante o tempo em que o morador de rua estava na água, o Corpo de Bombeiros foi solicitado duas vezes, mas a lancha dos bombeiros chegou quando ele já havia afundado. Mergulhadores realizaram buscas e encontraram o corpo após o incidente.

A Guarda suspeita que o homem, além de estar em situação de rua, também tinha transtornos mentais. Uma via do trânsito na Avenida Beira Mar foi interditada, por isso o tráfego ficou lento durante o atendimento à ocorrência e quem passava pelo local presenciou toda a situação. O fluxo foi normalizado após o fim do atendimento.