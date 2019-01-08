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Cansou e afundou

Morador de rua morre afogado na Baía de Vitória

Depois de quarenta minutos dentro da água, o homem acabou se afogando. O Corpo de Bombeiros realizou buscas e encontrou o corpo

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 11:09

Publicado em 

08 jan 2019 às 11:09
Baía de Vitória, na Avenida Beira-Mar Crédito: Vitor Jubini
Um morador de rua morreu afogado na Baía de Vitória, próximo ao Porto de Vitória e à Curva do Saldanha, na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o homem teria entrado no mar nu para tomar banho e se recusou a sair, permanecendo por cerca de 40 minutos na água. Ele acabou se cansando após o longo período e afundou.
> Menino morre afogado ao confundir buraco com poça d'água em Linhares
Ainda segundo a Guarda, durante o tempo em que o morador de rua estava na água, o Corpo de Bombeiros foi solicitado duas vezes, mas a lancha dos bombeiros chegou quando ele já havia afundado. Mergulhadores realizaram buscas e encontraram o corpo após o incidente.
> Menino morre afogado após entrar em rio de Boa Esperança
A Guarda suspeita que o homem, além de estar em situação de rua, também tinha transtornos mentais. Uma via do trânsito na Avenida Beira Mar foi interditada, por isso o tráfego ficou lento durante o atendimento à ocorrência e quem passava pelo local presenciou toda a situação. O fluxo foi normalizado após o fim do atendimento. 
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta
Morador de rua morre afogado na Baía de Vitória

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