Morador de rua causa acidente entre dois carros na Rodovia do Sol

Um morador de rua provocou a colisão entre dois carros na Rodovia do Sol, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, sentido Guarapari - Vila Velha. O acidente ocorreu por volta de 11h desta quarta-feira (15). Em um dos carros estava uma mulher grávida e, no outro, uma jovem.
Uma testemunha que passava pelo local contou ao Gazeta Online que conversou com as vítimas do acidente. Segundo elas, os carros foram atingidos por pedras em diferentes momentos pelo morador de rua. Ainda segundo a testemunha, o morador de rua corria pela Rodovia do Sol quando atingiu o primeiro carro e, depois, o segundo.
Procurada pela reportagem, a Rodosol não confirmou a informação de que a causa do acidente teria sido causada por um morador de rua. A concessionária informou que a colisão não deixou nenhuma vítima e que os dois veículos já foram retirados do local.