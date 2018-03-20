  • Morador constrói ponto de ônibus com ajuda de vizinhos na Serra
Iniciativa

Morador constrói ponto de ônibus com ajuda de vizinhos na Serra

O comerciante Adilson Ramos Rodrigues, de 47 anos, afirma que é o segundo ponto que ele constrói no local

Publicado em 20 de Março de 2018 às 16:01

Redação de A Gazeta

20 mar 2018 às 16:01
Ponto de ônibus construído por morador no bairro Anchieta II, na Serra Crédito: Reprodução/Internauta Gazeta Online
Um comerciante construiu um ponto de ônibus com a ajuda de conhecidos, no bairro Anchieta II, na Serra. A estrutura, feita com pneus e telhado de ferro, ficou pronta nesta segunda-feira (19). A ideia veio com intuito de ajudar os moradores que enfrentavam chuva e sol a espera dos coletivos.
O comerciante Adilson Ramos Rodrigues, de 47 anos, conta que havia um ponto feito pela Prefeitura da Serra que resistiu até 2005, mas devido a exposição ao tempo a estrutura não suportou e caiu em 2013. A partir daí, com a demora para a prefeitura construir outra cobertura, ele decidiu construir por conta própria, e esta já é a segunda construção. 
"Todo mundo pega ônibus na chuva e no sol e eu decidi fazer por conta. Eles (autoridades) falam que custa R$ 20 mil para fazer um novo, mas a gente paga caro em passagem, era para dar. Esse que eu fiz com certeza ficou por menos", relata Adilson.
Procurada, Prefeitura Municipal da Serra informou, por meio de nota, que uma equipe da Secretaria de Serviços será enviada ao local para analisar a situação do ponto de ônibus.
"Uma equipe da Secretaria de Serviços vai ao local para analisar as condições do abrigo e, se for o caso, fazer o reparo. A prefeitura vai instalar 350 novos abrigos neste ano e a região de José de Anchieta, que não foi contemplada no pacote anterior, receberá estes equipamentos. Em 2017, foram instalados 512 abrigos e neste ano estão sendo feitos reparos nos abrigos já instalados", diz a nota da Prefeitura da Serra.
 

