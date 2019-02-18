Missa em homenagem a Ricardo Boechat nesta segunda em Vitória

Muita gente ainda não se refez do susto e da tristeza provocados pela morte repentina do jornalista Ricardo Boechat, vítima de um acidente de helicóptero, em São Paulo, no dia 11 de fevereiro. Nesta segunda-feira (18), uma semana depois da morte do jornalista, uma missa está marcada para acontecer às 18h30, na igreja Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória. A informação foi divulgada pela colunista Renata Rasseli, de A Gazeta.
Casado com a jornalista capixaba Veruska Seibel, Boechat tinha forte ligação com o Estado. "Eu sempre digo que o melhor negócio do Espírito Santo quem fez fui eu: casei com uma capixaba", costumava dizer.
ACIDENTE
O jornalista Ricardo Boechat morreu após o helicóptero em que estava cair em cima de um caminhão no quilômetro 7, no trecho da Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, em São Paulo. O acidente aconteceu no dia 11 de fevereiro e também provocou a morte do piloto Ronaldo Quattrucci.
Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio Band News FM, além de ser colunista da revista IstoÉ. Ele é ganhador de três prêmios Esso.