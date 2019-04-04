Ministério da Saúde vem ao ES para investigar surto em creche

Perícia da Polícia Civil visita creche onde houve surto de diarreia Crédito: Vitor Jubini

Segundo especialistas, esse seria o primeiro caso de surto desse tipo grave de E.coli no Brasil. O Ministério da Saúde vai enviar técnicos nesta quinta-feira (4) ao Espírito Santo para ajudar a conter o surto de gastroenterite provocado por E.coli que acontece desde o dia 15 de março em uma creche particular da Praia da Costa, em Vila Velha.

Segundo nota conjunta enviada pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria de Saúde de Vila Velha, membros dos dois órgãos se reuniram nesta quarta-feira (3) em videoconferência com o Ministério da Saúde.

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Na reunião, foram tratados assuntos relacionados a organização de ações conjuntas das três instituições face a gravidade e o caráter inusitado do evento epidemiológico. Segundo a nota, as dúvidas que haviam sido enviadas ao Ministério nesta segunda-feira (2) estão sendo respondidas por especialistas de vários locai do país.

Entre os objetivos do Grupo de Trabalho - composto, agora, pelos três órgãos – está o reforço na investigação do surto. Também deve ser elaborada de forma conjunta uma nota técnica com orientações à sociedade, as instituições e aos familiares de crianças da referida creche particular, de modo a esclarecer as etapas necessárias e imprescindíveis do processo de investigação e de interrupção da transmissão do surto.

BACTÉRIA

Até o momento, foi encontrada em amostras de crianças infectadas a um tipo de bactéria E.coli enterohemorrágica. Diferente dos demais tipos de E.coli, essa provoca diarreias com sangue por conta de úlceras que se formam no intestino. Além disso, essa bactéria ainda produz uma toxina, chamada de Shiga, que afeta células dos rins e do cérebro, provocando a Síndrome Hemolítico-Uréica (SHU).

Segundo especialistas, cerca de 10% a 15% das pessoas que contraem a bactéria podem desenvolver a síndrome, que pode provocar a morte. O menino Theo Cypriano, de 2 anos, que era aluno a creche e morreu no hospital no dia 27 de março, apresentou a síndrome.

Segundo a prefeitura de Vila Velha, atualmente há 17 casso notificados do surto, sendo 5 adultos e 12 crianças. Dentre as crianças há o filho de uma professora infectada, e que nunca esteve na creche.