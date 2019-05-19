Mesmo sem chuva, ruas de Vila Velha permanecem alagadas

Mesmo após horas de estiagem, alguns pontos depermanecem alagados neste domingo (19). Além disso, de acordo com a Defesa Civil municipal,, e o acumulado de chuva somou, das 6h de sábado às 6h deste domingo, 80, 6 milímetros.

A Defesa Civil afirma ainda sobre o nível da água, que tem baixado, mas de forma lenta, em alguns pontos da cidade. O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito da Prefeitura Municipal coronel Oberacy Emmerich Júnior, relata que a água não tem baixado na velocidade esperada, mas garante que as equipes permanecem de plantão e contam com o apoio de militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, doe da Defesa Civil Estadual.

"Não está escoando com a velocidade que gostaríamos. As compotas de Rio Marinho estão abertas e o trabalho de limpeza tem que ser intensificado. As águas que vem de Cariacica continuam descendo e a região da Grande Cobilândia, e também a Rodovia Carlos Lindenberg, são mais baixas, por isso o escoamento é mais dificultado. Vamos trabalhar agora com o sistema de bombas. Na chuva passada também demorou, e isso exige que melhoremos o plano de contingência para a região. Hoje vamos circular o dia todo na região para ajudar as pessoas", afirma o secretário.