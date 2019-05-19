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Vila Velha

Mesmo sem chuva, ruas de Vila Velha permanecem alagadas

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito coronel Oberacy Emmerich Júnior, relata que a água não tem baixado na velocidade esperada, e garante que as equipes permanecem de plantão e contam com o apoio de militares

Publicado em 

19 mai 2019 às 17:06

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 17:06

Ruas de Cobilândia permanecem alagadas mesmo com tempo estiado Crédito: Internauta/Gazeta Online
Mesmo após horas de estiagem, alguns pontos de Vila Velha permanecem alagados neste domingo (19). Além disso, de acordo com a Defesa Civil municipal, subiu para 93 o número de pessoas desabrigadas ainda neste sábado (18), e o acumulado de chuva somou, das 6h de sábado às 6h deste domingo, 80, 6 milímetros.
A Defesa Civil afirma ainda sobre o nível da água, que tem baixado, mas de forma lenta, em alguns pontos da cidade. O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito da Prefeitura Municipal coronel Oberacy Emmerich Júnior, relata que a água não tem baixado na velocidade esperada, mas garante que as equipes permanecem de plantão e contam com o apoio de militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.
"Não está escoando com a velocidade que gostaríamos. As compotas de Rio Marinho estão abertas e o trabalho de limpeza tem que ser intensificado. As águas que vem de Cariacica continuam descendo e a região da Grande Cobilândia, e também a Rodovia Carlos Lindenberg, são mais baixas, por isso o escoamento é mais dificultado. Vamos trabalhar agora com o sistema de bombas. Na chuva passada também demorou, e isso exige que melhoremos o plano de contingência para a região. Hoje vamos circular o dia todo na região para ajudar as pessoas", afirma o secretário.
> Chuva no ES: o número de desabrigados e desalojados
Os locais em que a água permanece com escoamento lento são:
- Rodovia Carlos Lindenberg/Continental, na Rua Paralela à Continental, sentido Cobilândia)
- Rodovia Carlos Lindenberg/Rua Pedro Gonçalves/Tofoli Madeiras
- Lagolândia/Praça de Jardim Marilândia
- Praça de Cobilândia
- Avenida Jones dos Santos Neves/Rua Antônio Ataíde
> Dia do caos: a cobertura da #ChuvaNoES
 

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