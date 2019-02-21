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Sensação de calor

Mesmo de manhã, Vitória registra sensação de calor de 43ºC

Às 11 horas da manhã desta quinta-feira os termômetros marcavam 33º, mas, com a umidade do ar alta, índice de calor passou dos 40ºC
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 fev 2019 às 19:53

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 19:53

Apesar do tempo nublado, a sensação de calor registrada nesta quinta-feira (21) foi de 43ºC Crédito: Vitor Jubini
Apesar das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nesta quarta-feira (20), o calor não deu trégua para os capixabas em todo o Estado e, mesmo com o tempo nublado nesta quinta-feira (21), a sensação de "um sol para cada um" e tempo abafado também não cessou.
> Instituto emite alerta de chuva, raios e granizo para o ES
De acordo com o Instituto Climatempo, a temperatura máxima de hoje foi de 33,1ºC, registrada às 11h. Nesta hora, a umidade relativa do ar era de 69% e a sensação de calor foi de 43ºC. Os dados de temperatura e umidade foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No sábado (16), Vitória registrou sensação de calor de 49ºC, uma das maiores deste ano até agora.
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS
Na sexta-feira (22) e no fim de semana, o sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) volta a ganhar força sobre a Região Sudeste, incluindo o Espírito Santo. O Climatempo aponta que a presença da ASAS reduz a umidade, a nebulosidade e, consequentemente, a chance de chover.
"A ASAS vai atuar com mais força justamente sobre o Espírito Santo e por isso a chance de chover é muito baixa", diz o instituto.

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calor chuva Climatempo espírito santo Grande Vitória
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