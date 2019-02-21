Mesmo de manhã, Vitória registra sensação de calor de 43ºC

Apesar das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nesta quarta-feira (20), o calor não deu trégua para os capixabas em todo o Estado e, mesmo com o tempo nublado nesta quinta-feira (21), a sensação de "um sol para cada um" e tempo abafado também não cessou.
De acordo com o Instituto Climatempo, a temperatura máxima de hoje foi de 33,1ºC, registrada às 11h. Nesta hora, a umidade relativa do ar era de 69% e a sensação de calor foi de 43ºC. Os dados de temperatura e umidade foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No sábado (16), Vitória registrou sensação de calor de 49ºC, uma das maiores deste ano até agora.
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS
Na sexta-feira (22) e no fim de semana, o sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) volta a ganhar força sobre a Região Sudeste, incluindo o Espírito Santo. O Climatempo aponta que a presença da ASAS reduz a umidade, a nebulosidade e, consequentemente, a chance de chover.
"A ASAS vai atuar com mais força justamente sobre o Espírito Santo e por isso a chance de chover é muito baixa", diz o instituto.