Menino faz campanha para levar doces a crianças internadas no ES

Com apenas 6 anos, o pequeno João Pedro Moraes Carvalho dos Santos tem um coração solidário que deixou a família e amigos emocionados. Na última semana, ele sentiu o desejo de alegrar, durante a Páscoa, crianças que iriam passar a data internadas em um hospital e que, muitas vezes, sem a possibilidade de comprar os tradicionais ovos de Páscoa.
A mãe do menino, a empresária Meiry Moraes dos Santos, 36, e o pai, o professor Wemerson Carvalho dos Santos, 45, ficaram orgulhosos.
Meiry contou que a família frequenta uma igreja evangélica na Serra, onde moram, e que, durante um estudo sobre amor ao próximo o menino decidiu abrir mão dos chocolates que iria ganhar para doar a outras crianças. No entanto, o que parecia ser algo pequeno, ganhou as redes sociais e o garoto conseguiu arrecadar centenas de doces para realizar a ação.
O João fez um estudo na igreja onde foi falado que devemos praticar o amor ao próximo. Quando chegamos em casa, ele disse que não queria o chocolate de Páscoa neste ano, por entender o real significado da data e por querer praticar o amor
Ela disse ainda que o João pediu para gravar um vídeo e publicar nas redes sociais, pedindo as doações. “Eu abracei a causa junto com ele e o incentivei. Ele fez o vídeo e postei nas redes sociais, e ele também saiu pedindo doações pelas ruas do bairro onde moramos. João ficou muito animado em poder realizar a doação para crianças internadas. A ideia é toda dele, eu apenas ajudei”, contou.
E ele conseguiu. A doação aconteceu na tarde da última sexta-feira (19), no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória. Foram entregues aos pacientes sacolinhas com chocolates e doces variados, e também brinquedos. João esteve acompanhado da prima Clara, da mãe, tios e amigos da família.
“Estou fazendo esse projeto de Páscoa Solidária e eu queria agradecer a todo mundo que está doando, pois sem vocês eu não conseguiria fazer esse projeto. Eu amo todo mundo que está me doando, meu ‘vô’, minha ‘vó’. Todo mundo que está me doando para fazer esse projeto. E lembrando que a Páscoa é a morte de Jesus e ressurreição. Jesus mora no meu coração e no seu coração, e o ovinho de páscoa é uma brincadeira para alegrar as crianças”, disse o pequeno João.