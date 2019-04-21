Menino faz campanha para levar doces a crianças internadas no ES Crédito: Divulgação

Com apenas 6 anos, o pequeno João Pedro Moraes Carvalho dos Santos tem um coração solidário que deixou a família e amigos emocionados. Na última semana, ele sentiu o desejo de alegrar, durante a Páscoa, crianças que iriam passar a data internadas em um hospital e que, muitas vezes, sem a possibilidade de comprar os tradicionais ovos de Páscoa.

A mãe do menino, a empresária Meiry Moraes dos Santos, 36, e o pai, o professor Wemerson Carvalho dos Santos, 45, ficaram orgulhosos.

Meiry contou que a família frequenta uma igreja evangélica na Serra, onde moram, e que, durante um estudo sobre amor ao próximo o menino decidiu abrir mão dos chocolates que iria ganhar para doar a outras crianças. No entanto, o que parecia ser algo pequeno, ganhou as redes sociais e o garoto conseguiu arrecadar centenas de doces para realizar a ação.

O João fez um estudo na igreja onde foi falado que devemos praticar o amor ao próximo. Quando chegamos em casa, ele disse que não queria o chocolate de Páscoa neste ano, por entender o real significado da data e por querer praticar o amor

Ela disse ainda que o João pediu para gravar um vídeo e publicar nas redes sociais, pedindo as doações. “Eu abracei a causa junto com ele e o incentivei. Ele fez o vídeo e postei nas redes sociais, e ele também saiu pedindo doações pelas ruas do bairro onde moramos. João ficou muito animado em poder realizar a doação para crianças internadas. A ideia é toda dele, eu apenas ajudei”, contou.

E ele conseguiu. A doação aconteceu na tarde da última sexta-feira (19), no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória. Foram entregues aos pacientes sacolinhas com chocolates e doces variados, e também brinquedos. João esteve acompanhado da prima Clara, da mãe, tios e amigos da família.