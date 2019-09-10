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Educação

MEC divulga cidades do ES que querem ter escolas militares

Os municípios de Aracruz, Linhares, Montanha e Viana demonstraram interesse em adotar o modelo
Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

10 set 2019 às 16:57

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 16:57

O ministro da Educação, Abraham Weintraub (centro), e o deputado federal Evair de Melo (PP-ES, esq.) em reunião no MEC sobre escolas cívico-militares Crédito: Luís Fortes/MEC
Segundo o portal do MEC, os municípios de Aracruz, Linhares, Montanha e Viana demonstraram interesse em adotar o modelo de escolas cívico-militares que o governo federal lançou na última quinta-feira (5). O modelo vai abranger as áreas didático-pedagógica, educacional e administrativa, tendo nesses últimos dois pontos a participação dos militares.
O assunto foi levado pelo deputado federal Evair de Melo (PP-ES) ao ministro da Educação Abraham Weintraub numa reunião que aconteceu nesta terça-feira(10) na sede do MEC, em Brasília.
Segundo o ministro, a reunião é mais um passo no diálogo entre Executivo e Legislativo para atender às demandas de estados e municípios. “É um modelo de gestão de excelência para as escolas”, sintetizou Weintraub.
O estados poderão indicar até duas escolas do dia 6 a 27 de setembro, para receberem o projeto piloto no primeiro semestre letivo de 2020. Todas as instituições de ensino envolvidas deverão ser escolas municipais, que tenham de 500 a 1.000 alunos, que tenham, preferencialmente, baixo Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) e estejam em situação de vulnerabilidade social.
 

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