Marinha alerta para ventos de até 74 km/h em Vitória

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos com intensidade de até até 74 km/h — 40 nós — para a região Sul de Vitória. O aviso é válido até domingo (1) pela manhã.
O órgão explica que a adversidade é por conta da intensificação de um sistema de alta pressão que se forma no fim de semana, e que vai provocar os ventos fortes em várias regiões do Brasil.
O órgão pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.