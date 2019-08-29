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Aviso meteorológico

Marinha alerta para ventos de até 74 km/h em Vitória

O aviso é válido até este domingo (1) pela manhã; adversidade é por conta da intensificação de um sistema de alta pressão que se forma no fim de semana

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 18:53

Publicado em 

29 ago 2019 às 18:53
Marinha emite comunicado de mau tempo com ventos de até 74 km/h Crédito: Ricardo Medeiros
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos com intensidade de até até 74 km/h — 40 nós — para a região Sul de Vitória. O aviso é válido até domingo (1) pela manhã.
O órgão explica que a adversidade é por conta da intensificação de um sistema de alta pressão que se forma no fim de semana, e que vai provocar os ventos fortes em várias regiões do Brasil.
> Temperaturas começam a subir nesta quinta-feira no Espírito Santo
O órgão pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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